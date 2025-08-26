विज्ञापन
अगर ससुराल वाले भाग गए थे तो ससुर ने कैसे दी निक्की को मुखाग्नि? अंतिम संस्कार ने खोली झूठ की पोल!

22 अगस्त को निक्की भाटी के अंतिम संस्कार के घंटों बाद दोपहर को 12 बजकर 40 मिनट पर उसके पति विपिन, सास-ससुर और जेठ पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई गई थी. पुलिस अब पता लगा रही है कि हत्या के बाद ससुर और निकी के परिवार के लोग एक साथ कैसे थे.

निक्की भाटी के अंतिम संस्कार का वीडियो आया सामने.
  • ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी के अंतिम संस्कार का वीडियो सामने आया है.
  • वीडियो में निक्की के ससुर मुखाग्नि देते हुए और परिवार के अन्य सदस्य अंतिम संस्कार में मौजूद दिख रहे हैं.
  • निक्की की मौत 21 अगस्त को हुई और 22 अगस्त की सुबह ससुराल में उसका अंतिम संस्कार किया गया था.
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की भेंट चढ़ू निक्की भाटी के अंतिम संस्कार का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो ने निक्की की बहन कंचन के बयान को झूठा साबित कर दिया है. अंतिम संस्कार के वीडियो में देखा जा सकता है कि निक्की के ससुर ने ही उसे मुखाग्नि दी थी. सफेद टीशर्ट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरा कर रहे शख्स निक्की के ससुर हैं. इस दौरान निक्की का बेटा उसके चाचा और भाई भी वहां पर मौजूद थे. बता दें कि निक्की की मौत 21 अगस्त की शाम को हुई थी और 22 अगस्त को सुबह 8 बजे उसका अंतिम संस्कार ससुराल में ही किया गया था. निक्की की अंत्योष्टि के समय दोनों परिवारों के सदस्य वहां पर मौजूद थे.

निक्की के पिता से जब उसके अंतिम संस्कार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेटी को उसके ससुराल वालों द्वारा आग लगाने के बाद, निक्की के ससुर को छोड़कर बाकी सभी घर से भाग गए. निक्की के अंतिम संस्कार के दौरान वह भी वहीं मौजूद थे.

निक्की के अंतिम संस्कार में दोनों परिवार साथ कैसे?

अंतिम संस्कार के घंटों बाद दोपहर को 12 बजकर 40 मिनट पर निक्की के पति विपिन, सास-ससुर और जेठ पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई गई थी. पुलिस अब पता लगा रही है कि हत्या के बाद ससुर और निकी के परिवार के लोग एक साथ कैसे थे. जबकि उसकी बहन कंचन ने बयान में कहा था कि निक्की को आग लगाने के बाद सभी लोग फरार हो गए थे.सामने आई तस्वीरों और वीडियो में लाल घेरे में मौजूद शख्स निक्की का भाई है, जो उसके ससुर के साथ अंतिम संस्कार में दिखाई दे रहा है. वहीं निक्की के चाचा भी उसके ससुर के साथ अंतिम संस्कार में शामिल दिखाई दे रहे हैं.

निक्की के भाई और चाचा

कंचन ने कहा था कि ससुरालवाले भाग गए थे

इस वीडियो के सामने आने के बाद कंचन के बयान पर सवाल उठ रहे हैं.  अगर कंचन ने सच कहा है तो अंतिम संस्कार में ससुर और परिवार वाले साथ कैसे हैं. और अगर यही सच है तो कंचन ने झूठ क्यों  बोला. पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है. जबकि वीडियो तो कुछ और ही बयां कर रहा है. सच्चाई क्या है और कौन सच या  झूठ बोल रहा है, यह तो पुलिस जांचके बाद ही साफ  हो  सकेगा.

