बाइक विवाद में फौजी की नाक काटी; सियाचिन में पोस्टिंग... छुट्टी पर आया था घर, ग्रेटर नोएडा में हथौड़े से हमला

जेवर कोतवाली क्षेत्र में छुट्टी पर घर आए भारतीय सेना के एक जवान पर हुए हमले ने सनसनी फैला दी है. आरोप है कि बाइक टकराने के बाद हुए विवाद में तीन युवकों ने जवान के साथ बेरहमी से मारपीट की. हमलावरों ने नुकीली लोहे की वस्तु से उसकी नाक पर हमला किया, जिससे नाक का अगला हिस्सा कट गया. इतना ही नहीं, जांघ पर हथौड़े से भी वार किया गया. गंभीर रूप से घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बाइक टकराने के बाद बढ़ा विवाद

NDTV को प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीगढ़ जिले के बुढाका गांव निवासी रॉकी तालान बुधवार देर शाम जेवर से अपने गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान आर एंड आर टाउनशिप के पास उनकी बाइक एक अन्य युवक की मोटरसाइकिल से टकरा गई. बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दूसरे पक्ष के युवक ने रॉकी तालान के साथ मारपीट शुरू कर दी. कुछ ही देर में उसके दो अन्य साथी भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद तीनों ने मिलकर जवान पर हमला कर दिया.

नाक में लगी गंभीर चोट

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नुकीली लोहे की वस्तु से नाक पर हमला

परिजनों के मुताबिक हमलावरों ने मारपीट के दौरान नुकीली लोहे की वस्तु से रॉकी तालान की नाक पर वार किया. हमले में उनकी नाक का अगला हिस्सा कट गया और काफी खून बहने लगा. आरोप है कि हमलावर यहीं नहीं रुके. उन्होंने जवान की जांघ पर हथौड़े से भी वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया.

सियाचिन क्षेत्र में तैनात हैं जवान

परिजनों ने बताया कि रॉकी तालान भारतीय सेना में तैनात हैं और लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप में 5 जाट बटालियन के साथ ड्यूटी कर रहे हैं. वह छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे. इसी दौरान उनके साथ यह घटना हुई. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को शिकायत दी है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

जेवर थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि घायल जवान के परिजनों से शिकायत प्राप्त हुई है. मामले में मेडिकल परीक्षण कराया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस के अनुसार घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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