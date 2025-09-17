गोरखपुर में NEET छात्र की हत्या का आरोपी रहीम गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर के बाद हत्थे चढ़ा

गोरखपुर के दीपक गुप्ता हत्याकांड में शामिल एक आरोपी का पुलिस ने एनकाउंडर कर दिया. पुलिस के अनुसार जिस आरोपी का एनकाउंडर कर गिरफ्तार किया गया है उसकी पहचान रहीम के रूप में की गई है. रहीम को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. इस मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रहीम एक तस्कर है. पुलिस एनकाउंटर में उसे गोली लगी है. रहीम दीपक गुप्ता की हत्या में शामिल था. पुलिस दीपक कही हत्या के बाद से ही उसकी लगातार तलाश कर रही थी. पुलिस को रहीम के बारे में जानकारी मिलते ही पिपराइज पुलिस और कुशीनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू कर किया. आरोपी रहीम कुशीनगर के दुर्गपट्टी इलाके का रहने वाला है. बलरामपुर बस्ती समेत कई जिलों से गो तस्करी के आरोप में रहीम पहले भी जेल जा चुका है.

