विज्ञापन
विशेष लिंक

गोरखपुर में NEET छात्र की हत्या का आरोपी रहीम गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर के बाद हत्थे चढ़ा

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रहीम एक तस्कर है. पुलिस एनकाउंटर में उसे गोली लगी है. रहीम दीपक गुप्ता की हत्या में शामिल था.

Read Time: 1 min
Share
गोरखपुर में NEET छात्र की हत्या का आरोपी रहीम गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर के बाद हत्थे चढ़ा
गोरखपुर:

गोरखपुर के दीपक गुप्ता हत्याकांड में शामिल एक आरोपी का पुलिस ने एनकाउंडर कर दिया. पुलिस के अनुसार जिस आरोपी का एनकाउंडर कर गिरफ्तार किया गया है उसकी पहचान रहीम के रूप में की गई है. रहीम को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. इस मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रहीम एक तस्कर है. पुलिस एनकाउंटर में उसे गोली लगी है. रहीम दीपक गुप्ता की हत्या में शामिल था. पुलिस दीपक कही हत्या के बाद से ही उसकी लगातार तलाश कर रही थी. पुलिस को रहीम के बारे में जानकारी मिलते ही पिपराइज पुलिस और कुशीनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू कर किया. आरोपी रहीम कुशीनगर के दुर्गपट्टी इलाके का रहने वाला है. बलरामपुर बस्ती समेत कई जिलों से गो तस्करी के आरोप में रहीम पहले भी जेल जा चुका है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Deepak Gupta Murder, Gorakhpur Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com