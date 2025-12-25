मोबाइल देखने को लेकर हुआ झगड़ा! पति ने पत्नी को मारकर जमीन में गाड़ दिया, ऐसे खुला राज

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने मोबाइल देखने को लेकर हुए मामूली से झगड़े के बाद ना सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या कर दी बल्कि उसके शव को जमीन में भी गाड़ दिया. इस हत्या के बाद आरोपी अपने पिता समेत पुलिसकर्मियों को भी कई दिनों तक गुमराह करता रहा. जब पीड़िता की तलाश शुरू हुई तो आरोपी शख्स ने पुलिस को कई दिनों तक फर्जी कहानी सुनाई. पुलिस ने पीड़िता की पहचान 26 वर्षीय खुशबू के रूप में की है. जबकि आरोपी की पहचान अर्जुन के रूप में की गई है.

चार दिनों तक जब महिला के ससुर को महिला के बारे में कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दे दी. पुलिस को दी शिकायत में महिला के ससुर ने अपने ही बेटे के खिलाफ तहरीर दी. इस शिकायत में बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे ने बहू की हत्या कर उसके शव को कहीं फेंक दिया है. पुलिस ने बुजुर्ग से मिली जानकारी पर तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया. आरोपी ने पुलिस से बताया कि उसकी पत्नी लगातार फोन पर रहती थी. उसे शक था कि वो किसी शख्स से फोन पर लगातार बात करती थी. उसने अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की. इस बात को लेकर पत्नी से उसका झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या गला दबाकर की है. इस हत्या के बारे में किसी को पता ना चले इसके लिए उसने महिला के शव को घर के पीछे ही गड्ढे में दफना दिया. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद महिला के शव को बरामद कर लिया है. फिलहाल उसके शव को पोस्टमॉर्टम के भेज दिया गया है.

