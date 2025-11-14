सुशासन की जीत हुई है... बिहार चुनाव में NDA की सुनामी पर बोले पीएम मोदी

बिहार विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल कर एनडीए ने शानदार वापसी की है. इसी बीच बिहार रिजल्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आयी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इसे सुशासन की जीत बताया है.
सुशासन की जीत हुई है।— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2025
विकास की जीत हुई है।
जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है।
सामाजिक न्याय की जीत हुई है।
बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें…
पीएम मोदी ने कहा, "सुशासन की जीत हुई है. विकास की जीत हुई है. जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है. सामाजिक न्याय की जीत हुई है. बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है. यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा."
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़-चढ़कर काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले.
