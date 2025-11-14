बिहार चुनाव में कांग्रेस की बोहनी, किशनगंज की सीट जीती

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारा झटका लगा है. 61 सीटों पर लड़ी पार्टी सिर्फ पांच सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है. इसमें से किशनगंज सीट जीतकर कांग्रेस ने अपनी बोहनी की है. किशनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद कमरुल होदा ने 80 हजार से ज्यादा वोट लाकर जीत हासिल की है. उन्होंने बीजेपी की स्वीटी सिंह को 20 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है.

वहीं किशनगंज के अलावा कांग्रेस मनिहारी सीट पर लीड कर रही है. यहां से पार्टी प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह लगभग तीन हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. साथ ही वाल्मिकीनगर में सुरेंद्र प्रसाद , चनपटिया में अभिषेक रंजन और अररिया से अब्दुल रहमान आगे चल रहे हैं.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम और विधायक दल (सीएलपी) के नेता शकील अहमद खान भी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं. राजेश राम औरंगाबाद जिले की कुटुंबा और खान कटिहार जिले की कदवा विधानसभा सीट पर उम्मीदवार हैं.

निर्वाचन आयोग की बेवसाइट के अनुसार कुटुंबा सीट पर राजेश राम, हम (सेक्युलर) के उम्मीदवार ललन राम से पीछे चल रहे हैं. वहीं, कदवा में सीएलपी नेता शकील अहमद खान जद (यू) प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी से पीछे हैं.

इधर पार्टी के प्रदर्शन पर निराशा जताते हुए नेताओं ने आत्ममंथन की बात कही है. दिल्ली में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि पार्टी गहराई से सभी पहलुओं का विश्लेषण करेगी.

उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे. चुनाव में जहां कमियां रहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पिछड़ गए. इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आगे सुधार किया जाएगा."