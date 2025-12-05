विज्ञापन
हम न्‍यूट्रल देश नहीं, हम शांति के प्रयासों का करते हैं समर्थन, पुतिन से बोले पीएम मोदी

Putin India Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में यूक्रेन संकट का जिक्र करते हुए कहा कि हम शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं, हम न्‍यूट्रल देश नहीं हैं. शांति का रास्ता सबको मिलकर तलाशना होगा.

  • PM नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्‍ट्रपति से कहा कि हम शांति प्रयासों का समर्थन करते हैं, हम तटस्‍थ देश नहीं हैं.
  • पुतिन ने भारत की शांति पहल की सराहना की और यूक्रेन संकट के समाधान के लिए सहयोग की बात कही.
  • पुतिन ने भारत के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के साथ AI और एयरक्राफ्ट क्षेत्र में सहयोग की इच्छा व्यक्त की.
नई दिल्‍ली:

Putin India Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में यूक्रेन संकट का जिक्र करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन से कहा कि हम शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं, हम न्‍यूट्रल देश नहीं हैं. इस मौके पर पुतिन ने आमंत्रण देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि शांति के प्रयासों के साथ दोनों देश हैं. हम यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहे हैं. हैदराबाद हाउस में पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. 

हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक में यूक्रेन का मुद्दा उठा. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट के बाद लगातार दोनों देश चर्चा कर रहे हैं और शांति का रास्ता सबको मिलकर तलाशना होगा. पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को 'दूरदर्शी नेता' भी बताया.

ये भी पढ़ें: गांधी के सिद्धांत.. राजघाट पर बापू के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने क्या-क्या लिखा जानिए

यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर कर रहे काम: पुतिन

इस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन शांति पहल पर भारत के फोकस के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है. पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता के दौरान कहा कि हम यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहे हैं.

रूस के राष्‍ट्रपति ने कहा कि रूस भारत के साथ और आर्थिक साझेदारी करने का इच्छुक है. उन्‍होंने कहा कि हम एयरक्राफ्ट, एआई और एयर स्पेस क्षेत्र में साझेदारी के इच्छुक हैं. उन्‍होंने कहा कि हम आपसी संबंधों को और मजबूत बनाना चाहते हैं, हमारे रिश्तों में ट्रस्ट है. हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे, हमें उम्मीद है कि आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. 

ये भी पढ़ें: पुतिन की कार Aurus Senat और फॉर्च्यूनर में कौन ज्यादा दमदार? इतनी है दोनों की कीमत

पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति को शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. 

इसके बाद राष्‍ट्रपति पुतिन राजघाट गए, जहां पर उन्‍होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. 

गले लगाकर पीएम मोदी ने किया स्‍वागत

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को नई दिल्‍ली के पालम एयरपोर्ट पर गले लगाकर पुतिन का स्वागत किया था. इसके बाद एयरपोर्ट से दोनों नेता पीएम मोदी के सरकारी आवास तक एक ही कार में गए, जहां डिनर का आयोजन किया गया था.  

