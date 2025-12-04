किस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, नहीं होता कुछ भी करने का मन

Which Vitamin Deficiency Cause Depression: क्या आप भी हर समय उदास और लो फील करते हैं. आपको खुद भी नहीं होता है कि आपकी उदासी की वजह क्या है और आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है. आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है और लगता है कि बस आप लेटे रहें. आपको हर समय थकावट फील होती है तो आपको बता दें कि इसकी वजह आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी होने का भी संकेत देता है. चलिए जानते हैं कि आपके शरीर में किस विटामिन की कमी आपके खराब मूड की वजह बन सकती है.

किस विटामिन की कमी से रहते हैं उदास ( Which Vitamin Deficiency Cause Depression)

विटामिन डी की कमी ( Vitamin D Deficiecny)

आपको बता दें कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है. जो कि हमें धूप से सबसे ज्यादा मिलता है. आज के समय में अमूमन लोग इस विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं. बता दें कि विटामिन डी की कमी हमारे शरीर के उन हिस्सों पर असर डालता है जो हमारे मूड को कंट्रोल में रखते हैं. इसकी कमी होने पर ये उदासी और डिप्रेशन की वजह बन सकती है.

क्या खाएं: फैटी फिश, अंडे, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध, जैसे सोया दूध और संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप डाइट में ब्रोकोली, पालक और मौसमी फलों जैसे संतरा, केला और पपीता भी शामिल कर सकते हैं.

विटामिन बी12 की कमी ( Vitamin B12 Deficiecny)

विटामिन बी12 हमारे नर्व्स सिस्टम और दिमाग के लिए बेहद जरूरी होता है. ये हमारे शरीर में डोपामाइन और सेरोटिनन जैसे केमिकल्स को बनाने में मदद करता है जो हमें खुश करते हैं. शरीर में इसकी कमी से थकान, उदासी और चिड़चिड़ापन जैसी समस्या हो सकती है.

क्या खाएं: विटामिन बी12 की कमी दूर करने के लिए आप मीट, मछली (टूना, सालमन), अंडे, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे (दूध, पनीर, दही) का सेवन कर सकते हैं. वहीं शाकाहारी स्रोतों में फोर्टीफाइड अनाज और सोया मिल्क, मशरूम, बीन्स और अंकुरित दालें शामिल कर सकते हैं.

विटामिन बी9 की कमी ( Vitamin B8 Deficiecny)

विटामिन B12 का साथी है फोलिक एसिड (जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं). यह भी दिमाग के केमिकल (न्यूरोट्रांसमीटर्स) को ठीक से काम करने में मदद करता है. शरीर में इसकी कमी भी मूड डिसऑर्डर और डिप्रेशन के खतरे को बढ़ा सकती है.

क्या खाएं: विटामिन बी9 की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, फलियाँ (जैसे चना, राजमा, मसूर), खट्टे फल, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, हरे मटर, अंडे और साबुत अनाज शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)