आपको बता दें कि पुतिन अपने तय कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति भवन में डिनर करने के बाद आज रात ही रूस के लिए रवाना हो जाएंगे. इस डिनर से पहले पुतिन शुक्रवार को आयोजित इंडो-रूस इकोनॉमिक समिट में भी शामिल हुए.

राहुल, खरगे नहीं कांग्रेस के इस नेता को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता- सूत्र
  • पुतिन के दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और कैबिनेट के नेताओं के साथ खास डिनर आयोजित किया गया
  • पुतिन ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए भारत-रूस के फार्मास्युटिकल सहयोग की जानकारी दी
  • पुतिन ने बताया कि भारत और रूस के बीच 70 वर्षों से मजबूत दोस्ती और आपसी विश्वास पर आधारित संबंध हैं
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का आज आखिरी दिन है. इस दौरे को खास बनाने के लिए पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में खास डिनर का आयोजन किया गया है. इस आयोजन में पीएम मोदी के साथ-साथ मोदी कैबिनेट के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे. सूत्रों के अनुसार इस डिनर के लिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को निमंत्रण नहीं भेजा गया है. हालांकि, इस डिनर में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को बुलाया गया है. थरूर के अनुसार उन्हें विदेश मामलों का संसदीय समिति का अध्यक्ष होने के नाते निमंत्रण दिया गया है. कांग्रेस सूत्रों के अनुसार खरगे को G20 के डिनर में भी नहीं बुलाया गया था. 

पुतिन ने किया मेक इन इंडिया का जिक्र

आपको बता दें कि अपने दौरे के दौरान शुक्रवार को पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन हैदराबाद हाउस में मिले. यहां करीब तीन घंटे तक दोनों नेताओं ने तमाम मुद्दों पर बात की. इसके बाद एक साझा बयान भी जारी किया. इस बयान में पुतिन ने पीएम मोदी का जिक्र कर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया की बात भी की.भारत और रूस कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं इसका उदाहरण देते हुए पुतिन ने कहा कि रूस में भारत-रूस मिलकर एक बड़ी फार्मास्युटिकल फैक्ट्री बना रहे हैं. इसमें अडवांस भारतीय तकनीक से हाई क्वालिटी दवाइयां बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि रूसी कंपनियां भी भारत में पीएम मोदी के हॉलमार्क  'मेक इन इंडिया' के फ्रेमवर्क में इंडस्ट्रिलल प्रोजेक्टस स्थापित कर रहे हैं.

मजबूत दोस्ती और विश्वास

पुतिन ने अपने और पीएम मोदी के रिश्ते को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों बताया, जो आपसी विश्वास पर टिका है. उन्होंने कहा कि रूस और भारत की दोस्ती 70 साल से भी पुरानी है और यह 'ध्रुव तारे' की तरह अटल है.

आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी भारत यात्रा पर गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे थे. एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था.पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार से एयरपोर्ट से साथ निकले थे.इस खास मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी एक कार वाली फोटो साझा की थी. पीएम मोदी ने अपने 'एक्स' हैंडल से ये तस्वीरें साझा की थी. इन तस्वीरों में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाकर स्वागत करते दिख रहे थे.गर्मजोशी वाले इस स्वागत के बाद दोनों नेता एक साथ अपनी कार की तरफ बढ़े.इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में बैठकर पीएम आवास के लिए रवाना हुए थे. आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने खास दोस्त पुतिन को लेकर एयरपोर्ट से सीधे पीएम आवास पहुंचे. यहां वह पीएम मोदी के साथ डिनर किया था. पुतिन के स्वागत के लिए पीएम आवास को खास रंगों की लाइटों से सजाया गया था. 

Putin India Visit, Putin Dinner In Rashtrapati Bhavan, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge
