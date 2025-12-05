सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला योगेंद्र सिंह राणा क्यों चढ़ा पुलिस के हत्थे

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में करणी सेवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा की दबंगई और गुंडागर्दी का शर्मनाक मामला सामने आया है. बीती देर रात, राणा ने शराब के नशे में पुलिस टीम पर न केवल हमला किया, बल्कि जानलेवा वार करने की कोशिश भी की. इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है. योगेंद्र सिंह राणा कुछ दिन पहले ही सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में आया था.

रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुई वारदात

यह पूरी घटना मझोला थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की है। देर रात लगभग 3 बजे, PRB (पुलिस रिस्पांस वैन) की एक टीम इलाके से गुज़र रही थी. पुलिस ने एक कार को संदिग्ध अवस्था में खड़ा देखा, जिससे शराब की तेज़ गंध आ रही थी. जब पुलिसकर्मियों ने कार सवार लोगों से पूछताछ शुरू की, तो मामला तुरंत बवाल में बदल गया. नशे में चूर योगेंद्र राणा कार से उतरते ही पुलिस पर चिल्लाने लगा और हाथापाई शुरू कर दी। उसने पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ने की कोशिश की.

राणा और उसका साथी गिरफ्तार, अन्य फरार

मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने काफी संघर्ष के बाद किसी तरह आरोपी योगेंद्र राणा और उसके एक साथी को काबू करके हिरासत में लिया. हालांकि, राणा के बाकी साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे. पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा.

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने योगेंद्र सिंह राणा और उसके साथी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इन पर सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट, धमकी देने और पुलिस पर जानलेवा हमले की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. डीजीपी ने कहा है कि कानून का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है. गौरतलब है कि योगेंद्र राणा कुछ दिन पहले ही सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में आया था. पुलिस पर हमला करके उसने मामला और बिगाड़ दिया है.