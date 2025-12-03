मिशन बंगाल: PM मोदी ने बीजेपी सांसदों से लिया फीडबैक, बोले- हमें ये चुनाव जीतना ही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से संसद भवन के अपने कार्यालय में मुलाकात की. अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण मुलाकात रही. सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने सांसदों से राज्य में कड़ी मेहनत करने को कहा है. उन्‍होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम बंगाल में यह चुनाव जीतें. इस दौरान सांसदों से राज्य में बीजेपी के अभियान के बारे में भी फीडबैक भी लिया है.

सत्ता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा

बंगाल बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान पीएम ने कहा कि आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं. राज्य में सत्ता के खिलाफ लड़ाई को इसी तरह जारी रखना होगा. उन्होंने लोगों से संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया. इसके लिए सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने की नसीहत भी दी. बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी ने असम के एनडीए सांसदों से मुलाकात की थी. असम में भी अगले साल विधानसभा होने चुनाव होने हैं.

SIR प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल न बनाया जाए

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों को सलाह दी है कि राज्य में चल रहा SIR अभियान सरल और पारदर्शी रहे. प्रधानमंत्री से जुड़े एक सूत्र के अनुसार, उन्होंने जोर देकर कहा कि SIR प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल न बनाया जाए और यह संदेश बूथ स्तर तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने प्रक्रिया में स्पष्टता और दक्षता पर विशेष जोर दिया. उन्होंने सांसदों से यह भी कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के दौरान वे फोकस्ड और आत्मविश्वासी रहें.

सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की ताकतों का पूरा उपयोग करने और पिछले वर्षों में बनी हुई गति को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया.