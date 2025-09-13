दिवाली तक सवा लाख पहुंचेगा सोना! दिसंबर तक क्या हाल होगा, 8 महीने में 33 हजार का उछाल

सोने की कीमत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 लाख 10 हजार प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है. जबकि चांदी भी 3500 रुपये बढ़कर 1 लाख 28 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. यही रफ्तार रही तो सोना दिवाली तक सवा लाख रुपये प्रति तोला तक बिक सकता है. जबकि चांदी भी डेढ़ लाख रुपये का स्तर पार कर सकती है. जबकि साल के अंत तक सोना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में छप्पर फाड़ रिटर्न दे सकता है.

ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में सोने का भाव शुक्रवार को 611 रुपये मजबूत हुआ और 1 लाख 9 हजार 708 रुपये प्रति तोला पर बंद हुआ.

हर महीने 4 हजार रुपये तक गोल्ड रेट बढ़ा

सोने की कीमतों में 2025 के आठ महीनों यानी जनवरी से अगस्त तक करीब 33 हजार 546 रुपये का इजाफा हुआ है, जो हर महीने करीब 4200 रुपये के करीब है. 2024 के आखिरी दिन 24 कैरेट गोल्ड 76 हजार 161 रुपये था, जो अब 12 सितंबर 225 को 1 लाख 9 हजार 708 रुपये तक पहुंच गया है. चांदी भी पिछले आठ महीनों में करीब 42 हजार रुपये महंगी हुई है. चांदी का रेट दिसंबर 31 को 86 हजार रुपये थी जो अब 1 लाख 28 हजार रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है.

दिल्ली गोल्ड प्राइस (Delhi Gold Price)

24 कैरेट- 1 लाख 11 हजार 430

22 कैरेट - 1 लाख 2 हजार 150

मुंबई गोल्ड प्राइस (Mumbai Gold Rate)

24 कैरेट- 1 लाख 11 हजार 281

22 कैरेट - 1 लाख 2 हजार रुपये

कोलकाता गोल्ड प्राइस (Kolkata Gold Rate)

24 कैरेट- 1 लाख 11 हजार 430

22 कैरेट - 1 लाख 2 हजार 10 रुपये

चेन्नई गोल्ड प्राइस (Chennai Gold Rate)

24 कैरेट- 1 लाख 11 हजार 710

22 कैरेट - 1 लाख 2 हजार 400

डॉलर पर भरोसा घटा और सोने पर बढ़ रहा - सिंघल

ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रधान योगेश सिंघल का कहना है कि जिस हिसाब से निवेशकों का डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है, दुनिया में अस्थिरता है, उससे सोना पर निवेश बढ़ता जा रहा है और वो लगातार मजबूत हो रहा है. त्योहारी सीजन में गोल्ड डिमांड और तेज हो सकती है. ऐसे में भाव किस स्तर पर कहां जाएगा, कह नहीं सकते. लेकिन अनुमान है कि दिवाली पर 3800 डॉलर के हिसाब से यह कम से कम 1 लाख 18 हजार तक जा सकती है.

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि पितृ पक्ष में भी सोने और चांदी के भाव में कोई नरमी नहीं है. नवरात्रि, दशहरा और दीपावली में सोने-चांदी के गहनों की डिमांड से और तेजी का रुख रहेगा.

क्यों सोने के रेट में उछाल

1. यूक्रेन-रूस युद्ध पूरे यूरोप में फैलने का खतरा इजरायल और अरब देशों में तनाव बढ़ता जा रहा

2. अमेरिका अर्थव्यवस्था पर 117 फीसदी कर्ज से डॉलर को लेकर वैश्विक अनिश्चितता

3. भारत, चीन, रूस और दुनिया के बड़े देशों के केंद्रीय बैंक तेजी से सोना खरीद रहे हैं

4. अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने महंगाई देखते हुए ब्याज दरों में कमी के दिए संकेत

5. डॉलर के मुकाबले रुपये और अन्य देशों की मुद्राओं का कमजोर होना

6. टैरिफ वॉर के चलते दुनिया में अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश को लेकर चिंता