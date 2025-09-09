विज्ञापन
दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा! सरकार कर सकती है DA बढ़ोतरी का ऐलान

DA Hike 2025 for Central Government Employees:सरकार के इस फैसले से लगभग 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा.
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार दिवाली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर दे सकती है. माना जा रहा है कि 3% की महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी और महंगाई राहत (DR) की घोषणा जल्द की जाएगी. यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी और अक्टूबर की सैलरी या पेंशन में पिछले तीन महीनों का एरियर भी मिल सकता है.

बता दें कि सरकार साल में दो बार DA को संशोधित करती है. पहला संशोधन होली से पहले (जनवरी‑जून के लिए) और दूसरा दिवाली से पहले (जुलाई‑दिसंबर के लिए). इस साल दिवाली 20‑21 अक्टूबर को है, और माना जा रहा है कि यह बढ़ोतरी अक्टूबर के पहले हफ्ते में घोषित की जा सकती है. पिछले वर्ष भी सरकार ने  यानी दिवाली से लगभग दो हफ्ते पहले 16 अक्टूबर को DA बढ़ोतरी का ऐलान किया था.

कितना बढ़ेगा DA?

नई बढ़ोतरी के बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा . यह बदलाव जुलाई 2025 से लागू होगा और 3 महीने का एरियर अक्टूबर की सैलरी में एक साथ मिल जाएगा. 7वें पे कमीशन (7th CPC) के तहत DA की कैलकुलेशन एक तय फॉर्मूले से होती है . इसमें पिछले 12 महीनों के CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) का एवरेज लिया जाता है . जुलाई 2024 से जून 2025 तक का एवरेज 143.6 आया, जिस आधार पर नया DA 58% निकलकर आया है .

कितना फायदा होगा?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो 55% DA पर उसे 9,900 रुपए मिलते थे . अब 58% DA पर यह रकम 10,440 रुपए होगी . यानी हर महीने 540 रुपए ज्यादा . इसी तरह अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 20,000 रुपए है, तो उसे करीब 600 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे. यह 7वें पे कमीशन की आखिरी DA बढ़ोतरी होगी . इस कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा .

यह बढ़ोतरी खास है क्योंकि यह 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत होने वाली आखिरी बढ़ोतरी होगी . इस आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. 

अब 8वें पे कमीशन की बारी?

8वें पे कमीशन (8th CPC) की घोषणा जनवरी 2025 में हो चुकी है, लेकिन इसके Terms of Reference (ToR), चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति अभी बाकी है . माना जा रहा है कि इस पूरी प्रोसेस को लागू करने में करीब 24 महीने लग सकते हैं . यानी नया सैलरी स्ट्रक्चर 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो पाएगा . अनुमान है कि 8वें पे कमीशन से सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है .

सरकार की इस तैयारी से लगभग 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा. यदि सरकार  DA बढ़ोतरी का ऐलान करती हैतो दिवाली से ठीक पहले यह उनके लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी.

