महाराष्ट्र की प्रमुख सहकारी दुग्ध संस्था गोकुल डेयरी ने अपने इतिहास में दूध की कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है. डेयरी प्रबंधन ने भैंस और गाय के दूध दोनों की खरीद और बिक्री दरों में इजाफा करते हुए नए मूल्य शनिवार से लागू करने का फैसला किया है. अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद लिया गया यह निर्णय गोकुल डेयरी का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक कदम माना जा रहा है.

नई दरों के अनुसार भैंस के दूध की बिक्री कीमत में ₹6 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जो डेयरी के इतिहास में एकमुश्त की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. वहीं, भैंस के दूध की खरीद कीमत में ₹3 प्रति लीटर का इजाफा किया गया है. गाय के दूध की खरीद और बिक्री दोनों कीमतों में ₹2-₹2 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है.

बताया जा रहा है कि यह फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में लिया गया, जो हाल ही में मुंबई दौरे से लौटने के बाद आयोजित की गई थी. डेयरी प्रशासन और वितरकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए प्रबंधन ने यह कदम उठाया है. सूत्रों के अनुसार, गोकुल डेयरी को करीब ₹70 करोड़ के घाटे का सामना करना पड़ रहा है. इसी वित्तीय दबाव को कम करने और डेयरी संचालन को संतुलित करने के लिए दूध की बिक्री कीमतों में यह बड़ी बढ़ोतरी की गई है.

डेयरी प्रबंधन ने संकेत दिए हैं कि यदि दूध की उपलब्धता और बाजार की परिस्थितियां प्रभावित होती हैं, तो जनवरी में कीमतों में एक और संशोधन किया जा सकता है. ऐसे में उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में दूध के लिए और अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है.

इससे पहले प्रमुख डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी. इन कंपनियों ने दूध की खरीद कीमतों में वृद्धि और ईंधन खर्च बढ़ने सहित उत्पादन लागत में इजाफे को इस वृद्धि का कारण बताया है.

गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) और मदर डेयरी ने इससे पहले इस साल मई में दूध की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की थी. वहीं, पिछले महीने कर्नाटक के लोकप्रिय डेयरी ब्रांड नंदिनी ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाए थे. दूध की कीमतों में इस बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर असर पड़ने के साथ खाद्य महंगाई भी बढ़ सकती है.



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