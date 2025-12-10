विज्ञापन
भगोड़े लूथरा ब्रदर्स का नया दांव, गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी
  • 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के मालिकों गौरव और सौरभ ने कोर्ट का किया रुख
  • गौरव और सौरभ ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है
  • गौरतलब है कि 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब में आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत हुई थी
नई दिल्ली:

गोवा बर्क बाय रोमियो लेन (Birch by Romeo Lane) नाइट क्लब में आग की घटना के बाद एजेंसियों ने इस क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा पर शिकंजा कस दिया है. इस बीच, गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स कोर्ट का रुख किया है. दोनों भाई ने दिल्ली को रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है. 

गौरतलब है कि गोवा क्लब में आग लगने की घटना के बाद इसके मालिक गौरव और सौरभ 7 दिसंबर को फ्लाइट पकड़ फुकेट भाग गया था. पुलिस अब इस मामले की भी जांच कर रही है कि लूथरा ब्रदर्स को भगाने में किसने मदद की है.

पढ़ें, 2 साल से नोटिस पर नोटिस, चेतावनी पर कोई एक्शन नहीं, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के 'गुनहगारों' का काला चिट्ठा सामने आया

इस बीच लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को भी बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है. गुप्ता के खिलाफ एजेंसियों के लुकआउट नोटिस जारी किया था. इसके बाद गुप्ता एक अस्पताल में भर्ती हो गया था. हालांकि, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गोवा पुलिस ने एक बयान जारी कर रहा कि अजय गुप्ता को दिल्ली में पकड़ा गया है. 

यह भी पढ़ें, गोवा नाइट क्लब आग: थाइलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स अब तक फरार, जानें कौन हैं 6 गिरफ्तार

उधर, क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है. क्लब अग्निकांड के बाद गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश छोड़कर भाग गए थे. गोवा पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस घटना के सिर्फ दो दिन के अंदर जारी हुआ है. आम तौर पर, इस प्रक्रिया में एक हफ्ता या उससे ज्यादा समय लगता है, लेकिन गोवा पुलिस की कोशिशों और केंद्रीय एजेंसियों के मजबूत सपोर्ट की वजह से यह प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हुई. बता दें कि ब्लू कॉर्नर नोटिस आरोपियों को ट्रेस करने में मदद करेगा और उन्हें उनके मौजूदा गंतव्य से किसी दूसरे देश में जाने से रोकेगा.

