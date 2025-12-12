विज्ञापन
लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने पर कितनी बनी बात? गोवा नाइट क्लब मामले में जानें पल-पल का अपडेट

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में पुलिस अब तक 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है. जांच एजेंसियां इस मामले में तेजी से काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में और भी अहम अपडेट सामने आ सकते हैं.

लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने पर कितनी बनी बात? गोवा नाइट क्लब मामले में जानें पल-पल का अपडेट
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में कार्रवाई जारी.
  • गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में लूथरा बंधुओं के पासपोर्ट जब्त कर वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
  • थाईलैंड से पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही हैं
  • गिरफ्तार आरोपी भरत कोहली की पुलिस रिमांड छह दिन बढ़ाई गई है ताकि जांच को विस्तार से आगे बढ़ाया जा सके.
नई दिल्ली:

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में लगातार नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं. पुलिस और संबंधित एजेंसियां कई पहलुओं पर तेजी से कार्रवाई कर रही हैं. लूथरा बंधुओं का पासपोर्ट जब्त करने के बाद, आव्रजन अधिकारी अब उनका वीजा रद्द करने की प्रक्रिया में हैं. गोवा पुलिस ने बताया कि थाईलैंड से पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है. पुलिस लगातार केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है और उन्हें जल्द भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है.

सरपंच और सचिव की अग्रिम जमानत पर नोटिस

अरपोरा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर और सचिव रघुवीर बगकार की एंटीसिपोटरी बेल याचिका पर मापुसा की सेशन कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. गोवा पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया. अब पुलिस अपना विस्तृत जवाब 16 दिसंबर दोपहर 2:30 बजे तक देगी और उसी दिन सुनवाई भी होगी.

भरत कोहली की पुलिस रिमांड बढ़ी

इस केस में दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी भरत कोहली की पुलिस कस्टडी छह दिनों के लिए बढ़ा दी गई है, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके. भरत कोहली को नाइटक्लब का ऑपरेशन्स हेड बताया जा रहा है.

50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज

पुलिस इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, इनमें अधिकारियों, कर्मचारियों और हादसे में प्रभावित हुए लोगों के बयान भी शामिल हैं. जांच एजेंसियां इस मामले में तेजी से काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में और भी अहम अपडेट सामने आ सकते हैं.

