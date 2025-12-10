12वीं मंजिल से लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिरी, पैर में हुआ फ्रैक्चर, गाजियाबाद की नामी सोसायटी में हादसा

नोएडा के साथ गाजियाबाद में लिफ्ट गिरने के हादसों में कमी नहीं आ रही है. ताजा वाकया गाजियाबाद की नामी सोसायटी संचार रेजिडेंसी का है, जहां एक लिफ्ट 12वीं मंजिल से धड़ाम से नीचे आकर गिरी. लिफ्ट 12वीं मंजिल पर थी और बटन दबाते ही तेज रफ्तार से नीचे आई.धड़ाम से लिफ्ट गिरते हुए युवक को गंभीर चोटें आईं. युवक के पैर में फ्रैक्चर हो गया. जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद की संचार रेजिडेंसी में एक युवक ऑफिस जाने के लिए निकला था. वो 12वें फ्लोर से नीचे आ रहा था. इसी दौरान अचानक से लिफ्ट बेकाबू हो गई और नीचे आ गई.

लिफ्ट में सवार युवक के पैर की हड्डी टूट गई, लिफ्ट खोलकर उसे बाहर निकाला गया. घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गाजियाबाद की कुणाल रेजिडेंसी सोसायटी में भी लिफ्ट गिरने का मामला पिछले हफ्ते सामने आया था. उस घटना में चार लोग घायल हुए थे.

लिफ्ट गिरने के हादसे

एसडीएस एनआरआई सोसाइटी में एक लिफ्ट ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी थी. आनंद आश्रय (Anand Ashray) सोसाइटी के गोदावरी टावर की लिफ्ट में एक बुजुर्ग महिला 25 मिनट तक फंसी रही, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. एम्स ग्रीन्स एवेन्यू (AIMS Greens Avenue) सोसाइटी में लिफ्ट दो बार तेजी से नीचे आकर गिरी. इससे की लोगों को चोटें आईं. पारस टियरा (Paras Tiara) सोसाइटी में पिछले साल लिफ्ट का ब्रेक फेल होने से वह छत तोड़कर 25वीं मंजिल तक पहुंच गई. 3 लोग घायल हुए। यथार्थ हॉस्पिटल (Yatharth Hospital) की सर्विस लिफ्ट गिरने से 4 लोग घायल हुए थे.

