नोएडा एयरपोर्ट तक हाईस्पीड नेटवर्क, गाजियाबाद तक दौड़ेगी रैपिड रेल, सूरजपुर, दनकौर भी जुड़ेंगे

रैपिड रेल के नए रूट का रास्ता साफ हो गया है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गाजियाबाद तक नमो भारत का रैपिड रूट बनेगा, जिसमें 11 नए स्टेशन होंगे. इस पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा के अधिकारियों के साथ NCRTC ने इस पर मुहर लगा दी है. 11 नए स्टेशनों में सूरजपुर, दनकौर, ग्रेटर नोएडा, यीडा जैसे सेंटरों को भी जोड़ा जाएगा. इससे जेवर एयरपोर्ट तक यात्रियों की आवाजाही आसान होगी. केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर मुहर लगा सकती हैं.

नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने स्पष्ट किया है कि गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूट में बदलाव किया गया है. इसे दिल्ली के सराय काले खां से जोड़ने को लेकर खबरें भ्रामक हैं. कारपोरेशन ने कहा है कि परियोजना को रद्द नहीं किया गया है और ना ही रैपिड रेल का रूट बदला गया है. हालांकि परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ तकनीकी बदलाव किए जा सकते हैं.

NCRTC के अनुसार, नमो भारत रैपिड रेल गाजियाबाद के रास्ते नोएडा और ग्रेटर नोएडा होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक ही चलेगी. रैपिड रेल का ये रूट यथावत रहेगा. नोएडा, गाजियाबाद, और ग्रेटर नोएडा के प्रमुख केंद्र इससे नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे. एयरपोर्ट तक आवाजाही आसान होगी. इससे यात्रियों को सड़क रास्ते में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी और किराया भी काफी कम लगेगा. वो कम समय में एयरपोर्ट तक आ जा सकेंगे.

हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट

यमुना अथॉरिटी जेवर हवाई अड्डा शुरू होने के पहले एयरपोर्ट तक सड़क, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और अन्य तरीकों से कनेक्टिविटी पर खासा ध्यान दे रही है. एयरपोर्ट के लिए आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गुरुग्राम से लेकर आसपास के तमाम जिलों तक बसों की व्यवस्था के लिए यूपीएसआरटीसी और अन्य राज्यों की एजेंसियों से कांट्रैक्ट किया गया है. आने वाले वक्त में हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के लिए रैपिड रेल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा. इससे यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में नए एंप्लायमेंट हब बनेंगे. ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे समेत कई बड़े हाईवे से भी एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी होगी.

रैपिड रेल का नया कॉरिडोर

एनसीआरटीसी का कहना है कि रैपिड रेल का नया कॉरिडोर एयरपोर्ट के अलावा अन्य यात्रियों के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी का साधन बनेगा. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच सड़कों पर दबाव कम होगा. कॉमर्शियल हब इससे जुड़ जाएंगे. अभी डीपीआर में बदलाव का काम चल रहा है.



रैपिड रेल प्रोजेक्ट के 11 नए स्टेशन

नमो भारत रेल प्रोजेक्ट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यीडा सेंट्रल सेक्टर 21, यीडा नार्थ सेक्टर 18, दनकौर, इकोटेक-6, अल्फा फर्स्ट, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2, गाजियाबाद साउथ और गाजियाबाद को मिलाकर 11 नमो भारत स्टेशन बनेंगे. इस परियोजना पर 20 हजार करोड़ से अधिक का खर्च आने का अनुमान है.

