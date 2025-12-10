VIDEO: सोसायटी की लिफ्ट में 2 घंटे फंसी रही महिला, दीवार तोड़कर निकाला गया, उल्टी दिशा में दौड़ी थी लिफ्ट

विज्ञापन
Lift Accident Video: सोसायटी की लिफ्ट में महिला दो घंटे तक फंसी रही. उसे ग्रिल के जरिये बाहर निकालने में नाकाम रहे तो दीवार तोड़कर निकाला गया. लिफ्ट में ऐसे मामले चौंकाने वाले हैं.

LIFT Accident Video

राजस्थान के उदयपुर शहर से एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला लिफ्ट में 2 घंटे तक फंसी रही. उल्टी दिशा में चल पड़ी लिफ्ट सोसायटी की छत पर जाकर फंस गई थी. थक हारकर उसे दीवार में ड्रिलिंग के जरिये बाहर निकाला गया. उदयपुर शहर के न्यू आरटीओ स्थित एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में ये महिला फंसी थी. अमर विलास अपार्टमेंट का ये मामला है. महिला करीब 2 घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही. चौथी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए महिला लिफ्ट में चढ़ी थी. लेकिन लिफ्ट रिवर्स  चल पड़ी और ऊपर छत से टकराकर अटक गई. दीवार में ड्रिल मशीन से छेद कर महिला को बाहर निकाला गया. 

महिला लिफ्ट से ऊपर की मंजिल से नीचे आ रही थी, लेकिन तेज रफ्तार से लिफ्ट उल्टी दिशा में चल पड़ी और छत की दीवार से जाकर टकराई. ड्रिल मशीन से दीवार में छेद किया गया और फिर कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका. 

ये वाकया न्यू आरटीओ ऑफिस स्थित अमर विलास अपार्टमेंट की है. भाग्यश्री छठवीं मंजिल पर रहती हैं. उनका बेटा आईकार्ड भूल गया था, लिहाजा वो उसे देने के लिए लिफ्ट से जा रही थीं. महिला ने लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर के लिए बटन दबाया था. भाग्यश्री लिफ्ट में अंदर गईं और तेज गति से रिवर्स डायरेक्शन में चली गई और दीवार से जाकर टकरा गई. 

छत की 7वीं मंजिल पर लिफ्ट जाकर फंसी थी

अपार्टमेंट की छत की 7वीं मंजिल पर लिफ्ट जाकर फंसी थी.लिफ्ट की दीवार से हुई टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी लाइड, धूल और काफी सारा सामान सीधे भाग्यश्री पर आकर गिरा. वो बुरी तरह घबरा गईं. महिला ने अंदर से इमरजेंसी अलार्म बजाया और आवाज भी लगाई. भला हो कि छठवीं मंजिल से एक घरेलू सहायिका जा रही थी तो उसने भाग्यश्री की आवाज सुनी. उसने अन्य पड़ोसियों को बताया. सिक्योरिटी गार्ड और मेंटीनेंस टीम के लोग पहुंचे, लेकिन लिफ्ट इस कदर फंसी थी कि उससे उन्हें निकालना मुश्किल हो रहा था. फिर दीवार में ड्रिलिंग कर महिला को बाहर निकालने का रास्ता अपनाया गया. 

