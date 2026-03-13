पकौड़े खाऊंगी, लेकर आओ... पति को गच्चा देकर पत्नी गायब, शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए

वो सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन दिमाग उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा. तभी तो शादी के महज तीन महीने के भीतर पति को चमका देकर फरार हो गई. हैरान करने वाली ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी इलाके की है. दुल्हन फरार हो गई और बस स्टैंड पर बैठा बेचारा पति बस इंतजार ही करता रहा.पत्नी के गायब होने से पति सदमे में है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

मायके से लौटते समय पत्नी बसस्टैंड से गायब

जानकारी के मुताबिक अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के रहने वाले पीतम सिंह की शादी 1 दिसंबर 2025 को रामपुर जिले के सैफनी इलाके की रहने वाली 18 साल की रिमझिम से हुई थी. होली के मौके पर रिमझिम भी दूसरी लड़कियों की तरह अपने मायके गई हुई थी. त्योहार खत्म होने के बाद 9 मार्च को पीतम अपनी उसे ने ससुराल पहुंचा और दोनों साथ वापस घर लौट रहे थे.

पति से पकौड़ों की डिमांड कर भाग गई रिमझिम

बताया जा रहा है कि रास्ते में दोनों बिलारी बस स्टैंड पर उतरे और आगे की बस का इंतजार करने लगे. इसी दौरान रिमझिम ने अपने पति से कहा कि उसे भूख लगी है और वह पकौड़ी खाना चाहती है. उसने पति से कहा कि सामने वाले ठेले से अच्छी तरह गर्म पकौड़ी लेकर आओ. पकौड़े के नाम पर रिमझिम के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था.

पत्नी की डिमांड पर पति पकौड़े लेने चला गया. कुछ मिनट बाद जब वह वापस लौटा तो रिमझिम वहां से गायब थी. पीतम को पहले तो लगा कि शायद वह आसपास ही होगी, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद परेशान पीतम सिंह ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा.

CCTV खंगाल रही पुलिस, लोकेशन ट्रेस कर ढूढने की कोशिश

परेशान होकर वह बिलारी थाने पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पीतम ने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि उसकी पत्नी मायके के ही एक युवक के साथ चली गई है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बस स्टैंड के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही मोबाइल की लोकेशन के आधार पर भी गायब रिमझिम का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग भी हैरानी जता रहे हैं कि पति को पकौड़ी लाने भेजकर दुल्हन अचानक कैसे गायब हो गई. पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच चल रही है और जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी.

