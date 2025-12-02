विज्ञापन
792 करोड़ की ठगी और प्राइवेट जेट की नीलामी की तैयारी... ED आखिर किस केस में करने जा रही है बड़ी कार्रवाई 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द ही एक प्राइवेट जेट की नीलामी करने जा रही है.ईडी के हैदराबाद ऑफिस ने एक जब्त किए गए प्राइवेट जेट को नीलामी के लिए रख दिया है. यह जेट Hawker-800A मॉडल का है और बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद में खड़ा है. इच्छुक लोग इसे 7 दिसंबर 2025 तक जाकर देख सकते हैं. नीलामी 9 दिसंबर 2025 को MSTC पोर्टल के जरिए होगी. कहा जा रहा है कि जेट की बिक्री से मिलने वाली रकम उन लोगों को वापस दी जाएगी जिन्हें इस स्कैम में ठगा गया था. 

इस जेट को ईडी ने 7 मार्च 2025 को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब्त किया था.यह कार्रवाई अमरदीप कुमार और उसकी कंपनी कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई थी. साइबराबाद की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 11 फरवरी 2025 को तीन एफआईआर दर्ज की थीं, जिनमें आरोप था कि अमरदीप और उसकी टीम ने ‘फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम' के नाम पर लोगों से 792 करोड़ रुपये की ठगी की. जांच में यह भी सामने आया कि अमरदीप कुमार इसी विमान में सवार होकर देश से फरार हो गया था और अभी विदेश में छिपा हुआ है.

अब तक ईडी इस केस में 18.63 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है और तीन लोगों ,अमरदीप का भाई संदीप कुमार,चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोशनीवाल और कंपनी के सीओओ आर्यन सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया जा चुका है. सितंबर 2025 में ईडी ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है.जांच में पता चला कि अमरदीप कुमार ने यह प्राइवेट जेट 2024 में 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था. जेट को बेचने की अनुमति ईडी को अडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इसलिए दी क्योंकि ऐसे जेट को लंबे समय तक खड़ा रखने में काफी खर्च होता है और उसके खराब होने का भी खतरा रहता है. ईडी का कहना है कि इस मामले की आगे की जांच अभी जारी है. 

