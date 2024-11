अमेरिका की कार्यवाही में खामियां, अदाणी ग्रीन का स्टेटमेंट साहस भरा: अबीजर दीवानजी

नियोस्ट्रैट एडवाइजर्स के फाउंडर अबीजर दीवानजी ने अमेरिकी न्याय विभाग के आरोप पत्र पर अदाणी ग्रीन के स्टेटमेंट को बेहद जरूरी और साहस भरा करार दिया है. उन्होंने कहा कि ग्रुप के शेयरधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए ये स्टेटमेंट बेहद जरूरी था. इससे आगे अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में रिकवरी आएगी. उन्होंने एक्सपर्ट्स के हवाले से ये भी कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग की पूरी कानूनी कार्यवाही में कई तरह की खामियां हैं.

अबीजर दीवानजी ने कहा, "पूरे मामले में पहली बार कंपनी की तरफ से बेहद स्पष्ट स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हमारे अधिकारियों का पूरे विवाद से कोई संबंध नहीं है. ये बेहद बड़ा और साहस भरा स्टेटमेंट है." उन्होंने कहा, "कई विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि पूरी कानूनी कार्यवाही में कई खामियां हैं. अच्छी बात ये है कि स्टेटमेंट आने से अब शेयर्स की रिकवरी का रास्ता खुल गया है."

अबीजर दीवानजी ने ये भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं, बल्कि अदाणी ग्रुप की कंपनियों के साथ काम करने वालों पर भी इस कानूनी अनिश्चितता का असर पड़ सकता है.

अदाणी ग्रीन ने क्या कहा?

अदाणी ग्रीन ने बुधवार को अमेरिकी न्याय विभाग के आरोप पत्र पर स्पष्टीकरण जारी किया है. कंपनी ने साफ कहा है कि गौतम अदाणी, सागर अदाणी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन के खिलाफ US DoJ (न्याय विभाग) के आरोप पत्र में भ्रष्टाचार और FCPA के तहत कोई आरोप नहीं है.

कंपनी ने कहा कि DoJ के मुकदमे में 5 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन का कोई उल्लेख नहीं है.





(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)