दोनों हाथ में तमंचे, गली में गाली-गलौज... मामूली बात पर हुआ विवाद तो युवक ने की फायरिंग; दिल्ली का Video वायरल

राजधानी दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि सड़क पर कार रिवर्स करने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद एक बाइक सवार युवक ने कथित तौर पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी. हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

पुलिस के मुताबिक 4 मार्च को भलस्वा डेयरी थाने को सूचना मिली कि मुकुंदपुर-2 की गली नंबर 6 में 20 फुटा रोड के पास एक शख्स ने हवाई फायरिंग की है और वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कॉल करने वाले अरविंद कुमार पांडेय से मुलाकात की.

किस बात पर हो गया था विवाद?

अरविंद कुमार पांडेय ने पुलिस को बताया कि शाम करीब 4 बजकर 50 मिनट पर जब वह अपनी कार को रिवर्स कर रहे थे, तभी उसी गली में एक मोटरसाइकिल सवार से उनका विवाद हो गया. इसके बाद वह बाइक सवार कुछ देर बाद वापस आया और उसके हाथ में देसी कट्टा था.

आरोप है कि बाइक सवार ने अरविंद पांडेय पर फायरिंग की. हालांकि गोली उन्हें नहीं लगी और वह सुरक्षित बच गए. इसके बाद आरोपी ने गली में खड़ी दो कारों के शीशे पत्थर मारकर तोड़ दिए और मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने दर्ज किया केस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्पेशलाइज्ड टीमों ने मौके का मुआयना किया, लेकिन वहां से कोई खाली कारतूस बरामद नहीं हुआ. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान और शुरुआती जांच के आधार पर भलस्वा डेयरी थाने में FIR दर्ज कर ली है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 321(2), 324(4) और आर्म्स एक्ट की धारा 27/54/59 के तहत दर्ज किया गया है.

आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनीं

पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और तकनीकी व मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा किया जा रहा है.