दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामला : यूपी STF के एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटर

बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में शामिल दोनों आरोपी गाजियाबाद में एक मुठभेड़ के बाद मारे गए हैं. यह मुठभेड़ यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी इलाके में की. पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

इन बदमाशों पर बरेली में दिशा पटानी के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करने का आरोप था. यह घटना उस समय चर्चा में आई थी जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी. पुलिस के मुताबिक, मारे गए बदमाश इसी गिरोह से जुड़े हुए थे और कई अन्य आपराधिक वारदातों में भी शामिल थे.

जिगाना पिस्टल, एक ग्लॉक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए

पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए शूटरों के पास से कुछ महत्वपूर्ण सामान बरामद किया है. इसमें वो अपाचे बाइक भी शामिल है जिसका इस्तेमाल फायरिंग की वारदात में किया गया था. इसके अलावा, उनके पास से एक जिगाना पिस्टल, एक ग्लॉक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं.

यश ने बताया कि रविंद्र और अरुण दोनों रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं. रविंद्र का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है.

दिशा पाटनी के पिता ने क्या बताया था?

अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. यह घटना सुबह करीब 3 बजे हुई, जब दो अज्ञात लोग बाइक पर आए और दिशा के घर पर कई राउंड गोलियां चलाकर फरार हो गए. जगदीश पाटनी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया, "यह घटना सुबह तड़के हुई. दो अज्ञात लोग बाइक पर आए और मेरे घर पर फायरिंग कर फरार हो गए.