दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामला: UP एटीएस के एनकाउंटर में घायल हुए दोनों आरोपी अरेस्ट

बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस केस के आरोपी बदमाशों की आज यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली की सीआई यूनिट की संयुक्त टीम के साथ गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी में मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की नीति है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आसपास के राज्यों के क्राइम रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करके दोनों हमलावरों की पहचान कर ली है. इनकी पहचान रविंद्र (निवासी कहनी, रोहतक) और अरुण (निवासी सोनीपत) के रूप में हुई है.

बरेली के सिविल लाइंस इलाके में बॉलीवुड एक्‍ट्रेस दिशा पाटनी के पैतृक घर के बाहर गोलीबारी हुई थी. पुलिस ने सीनियर अधिकारियों के नेतृत्‍व में 5 टीमें बनाई थी. कथित तौर पर इस हमले की जिम्‍मेदारी गैंगस्‍टर गोल्‍डी बरार ने ली थी.

दिशा और खुशबू पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने घटना के बारे में बताया कि आधी रात उनके घर पर 8-10 राउंड फायरिंग की गई थी. उन्‍होंने कहा, 'फायरिंग से हम सब दहशत में थे. मेरी नींद भी खुल गई थी. बाहर आने की कोशिश भी की थी, जैसे तैसे आड़ लेकर हम बचे.'