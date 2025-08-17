विज्ञापन
Attention: रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन एग्‍जाम स्‍पेशल ट्रेनों के बारे में जानिए

ये ट्रेनें 17 अगस्‍त से 2025 से 9 सितंबर 2025 तक मुरादाबाद, देहरादून और अलीगढ़ जंक्शन पर रेलवे भर्ती परीक्षा के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए चलाई जा रही हैं. 

  • रेलवे ने परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया.
  • उत्तर रेलवे ने 17 अगस्त 2025 से 9 सितंबर 2025 तक विशेष ट्रेनों के माध्यम से भीड़ कम करने का प्रयास किया है.
  • ऋषिकेश, बरेली, अलीगढ़, देहरादून और मुरादाबाद रूट्स पर अतिरिक्त कोचों वाली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.
नई दिल्‍ली:

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों और यात्रियों की यात्रा से जुड़ी चुनौतियों को कम करने के मकसद से एग्‍जाम स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. उत्तर रेलवे की तरफ से हुई इस खास पहल को आरआरबी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा का ध्‍यान रखा गया है. एक अनुमान के अनुसार इस बार बड़ी संख्या में परीक्षार्थी इसमें शामिल होने वाले हैं. 

17 अगस्‍त से हुई शुरुआत 

हर बार रेलवे परीक्षाओं के कारण अक्सर रेगुलर ट्रेनों में काफी भीड़ हो जाती है. इससे परीक्षार्थियों के अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. इस समस्या से निपटने के लिए, रेलवे ने ऋषिकेश, बरेली, अलीगढ़, देहरादून, मुरादबाद इन रूट्स खास ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. इन स्‍पेशन ट्रेनों का मकसद नियमित सेवाओं पर भीड़भाड़ को कम करते हुए बेहतर यात्रा मुहैया कराना है. ये ट्रेनें 17 अगस्‍त से 2025 से 9 सितंबर 2025 तक मुरादाबाद, देहरादून और अलीगढ़ जंक्शन पर रेलवे भर्ती परीक्षा के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए चलाई जा रही हैं. 

इन ट्रेनों में लगे एक्‍स्‍ट्रा कोच 

  •  ऋषिकेश- चंदौसी-ऋषिकेश स्‍पेशल (ट्रेन संख्या 54463/64)
  • बरेली-अलीगढ़-बरेली स्‍पेशल (ट्रेन संख्या 54351/52)
  • बरेली-अलीगढ़-बरेली स्‍पेशल (ट्रेन संख्या 54353/54)
  • नजीबाबाद-गजरौला-नजीबाबाद स्‍पेशल (ट्रेन संख्या 54383/82)
  • गजरौला-अलीगढ़ जंक्शन-गजरौला (ट्रेन संख्या 54391/92)
  • नजीबाबाद-मुरादाबाद-नजीबाबाद स्‍पेशल (ट्रेन संख्‍या 54395/96)
  • देहरादून- सहारनपुर-देहरादून स्‍पेशल (ट्रेन संख्‍या 54341/42)

एग्‍जाम स्‍पेशल ट्रेनें 

04321- बरेली-देहरादून 
04322-देहरादून-बरेली 
04323- बरेली-मुरादाबाद-बरेली मेमू 
04323-मुरादाबाद-बरेली-मुरादाबाद 

Northern Railway Jobs, Northern Railway News, Railway Recruitment Board (RRB)
