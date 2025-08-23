विज्ञापन

RRB ने ALP भर्ती री-एग्जाम 2025 की सिटी इंटिमेशन स्लिप की जारी

बोर्ड ने यह भी सलाह दी है कि उम्मीदवार किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं. किसी तरह की फेक जानकारी के झांसे में न आएं.

RRB Admit Card 2025 : बोर्ड ने यह भी सलाह दी है कि उम्मीदवार किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं.

RRB ALP Re-Exam 2025 : रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती के लिए आयोजित होने वाली री एग्जाम (Re-Exam) की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों को 15 जुलाई की परीक्षा के दौरान टेक्निकल इश्यू का सामना करना पड़ा था उनके लिए 31 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी. वे उम्मीदवार अब आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर यह स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.

यह स्लिप उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए जारी की गई है, ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा की योजना बना सकें. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यह एडमिट कार्ड नहीं है यह केवल परीक्षा केंद्र वाले शहर की पूर्व सूचना है. एडमिट कार्ड एग्जाम से चार दिन पहले इसी लिंक पर जारी कर दिया जाएगा. आरआरबी ने इंटिमेशन स्लिप के साथ एक हेल्पडेस्क लिंक भी एक्टिव किया है, जो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेगा. 

बोर्ड ने यह भी सलाह दी है कि उम्मीदवार किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं. किसी तरह की फेक जानकारी के झांसे में न आएं. साथ ही बोर्ड ने यह भी कही है कि यह परीक्षा पूरी तरह सीबीटी (CBT) होगी.

 
 

