इंजीनियर जोशिता दास आत्महत्या केस: CBI ने दो PWD अधिकारियों समेत तीन पर दर्ज किया मामला

CBI ने यह केस असम सरकार के अनुरोध (11 अगस्त 2025) और भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के नोटिफिकेशन (7 अक्टूबर 2025) के बाद 13 अक्टूबर 2025 को दर्ज किया. पहले इसकी जांच बोंगाईगांव पुलिस स्टेशन कर रही थी, जिसे अब CBI को सौंप दिया गया है.

इंजीनियर जोशिता दास आत्महत्या केस: CBI ने दो PWD अधिकारियों समेत तीन पर दर्ज किया मामला
नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने असम के बोंगाईगांव जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) की असिस्टेंट इंजीनियर जोशिता दास को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दो वरिष्ठ अधिकारियों और एक आर्किटेक्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

आरोप है कि जोशिता दास पर उनके सीनियर अधिकारी और ठेकेदार लगातार अनुचित दबाव डाल रहे थे. बोंगाईगांव में निर्माणाधीन एक मिनी स्टेडियम प्रोजेक्ट से जुड़े बिल और एस्टीमेट गलत तरीके से पास करने के लिए उन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा था. उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे परेशान होकर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया.

  • जिन तीन आरोपियों के खिलाफ CBI ने मामला दर्ज किया है
  • दिनेश मेधी शर्मा, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी, बोंगाईगांव
  • अमिनुल इस्लाम, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी, बोंगाईगांव
  • देबजित शर्मा, आर्किटेक्ट, एस्थेटिक क्रिएशन्स, बोंगाईगांव

CBI ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है. 

