मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे... अंकिता भंडारी के माता-पिता ने सीएम धामी से SC के जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की

उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी कौन था और मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो. इस मांग को लेकर अंकिता भंडारी के माता-पिता देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मांग रखी. उत्तराखंड में पिछले 15 से 20 दिनों में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोग सड़कों पर हैं. विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ आंदोलनकारी संगठन और आम लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस हत्याकांड में वीवीआईपी कौन था इसकी जांच सीबीआई से की जाए.

दरअसल यह मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि उर्मिला सनावर जो कि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी होने का दावा करती है ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो और ऑडियो पोस्ट किया था. ऑडियो और वीडियो पोस्ट में यह बात सामने आई थी कि बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी बीजेपी का एक बड़ा नेता शामिल था. अब इसको लेकर उत्तराखंड में सियासत गरमा गई है. सोशल मीडिया के अलावा लोग सड़कों पर है और लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं. वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में सफाई देते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जो भी उचित जांच होगी वो करवाएगी.

बुधवार 7 जनवरी को देर शाम अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से मुलाकात की. मुलाकात कर उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार की. अंकिता भंडारी के माता-पिता ने सीएम से जो मुलाकात की और जो उन्होंने अपनी बात रखी उसे बात का खुलासा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो के माध्यम से हुआ.

दरअसल उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कमला पंत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अंकिता भंडारी के माता-पिता से बातचीत का एक वीडियो पोस्ट किया है. इस बातचीत में राज्य आंदोलनकारी कमला पंत ने अंकिता के माता-पिता सवाल करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आपकी क्या बात हुई और आपने उनसे क्या मांग रखी है?

अंकिता के पिता ने क्या कहा?

इस दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि देर शाम लगभग 7:30 बजे मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री से उन्होंने वीवीआईपी के नाम का खुलासा और इस मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करने की मांग की है.

अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि उनका 2:00 बजे फोन आया था और उसके बाद जिलाधिकारी ने एक वाहन उपलब्ध कराया था. जिससे वह लगभग 6:30 बजे देहरादून पहुंचे.अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि वे शुरू से इस बात की मांग कर रहे थे कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए.

"मैंने कोई सौदा नहीं किया है"

अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने इस सोशल मीडिया के वीडियो में साफ कहा कि उन्होंने किसी तरह का कोई सौदा नहीं किया है. जिस तरह की बातें सामने आ रहे हैं कि उन्होंने सौदा किया है तो उन्होंने कोई सौदा नहीं किया है. वह पहले दिन से यही मांग कर रहे थे कि वीवीआईपी के नाम का खुलासा होना चाहिए और उसको भी सजा मिलनी चाहिए. अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि उनकी बेटी ने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया मैं भी अपनी बेटी की तरह कोई सौदा नहीं करूंगा और ना ही किसी से पैसा लूंगा.

वीवीआईपी को सामने लाया जाए: अंकिता की मां

वही अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी ने कहा कि मेरी बेटी की जान गई है उसे वीवीआईपी को सामने लाया जाए और उसकी सजा दी जाए. मेरी बेटी का क्या कसूर था. मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर नौकरी करने भेजा था. लेकिन उसको मार दिया गया आज मेरी बेटी दुनिया में नहीं है. लेकिन मैं उसके लिए आज भी न्याय देने के लिए लड़ाई लड़ रही हूं.अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी ने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं लगातार लड़ाई लड़ रही हूं. लेकिन कुछ लोग हमें बदनाम कर रहे हैं कि अंकिता के पिता ने सौदा कर लिया है. लोगों को शर्म आनी चाहिए मेरी बेटी की जान गई है और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं. सोनी भंडारी ने कहा कि अगर हम बिके होते तो क्या हम इतनी रात दिन लड़ाई लड़ते.

अंकिता भंडारी के माता-पिता ने कहा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी बेटी को न्याय देना आने के लिए और जो बच्चे घर से बाहर पढ़ लिखकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए नौकरी करने गई है उनके लिए. हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे.