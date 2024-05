आपके संसदीय क्षेत्र में कितने पड़े वोट? चुनाव आयोग ने पूरा कन्फ्यूजन किया दूर; देखिए 5 चरण की पूरी लिस्ट

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के छह चरण पूरे हो चुके हैं. अब सिर्फ एक चरण बाकी है जिसमें शामिल लोकसभा क्षेत्रों में एक जून को मतदान होगा. छठे चरण में शनिवार को छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 59.06 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके साथ ही शनिवार को चुनाव आयोग (Election Commission) ने लोकसभा चुनाव के पांच चरणों के कुल मतदान के आंकड़े जारी कर दिए.

चुनाव आयोग ने कहा कि उसने हर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की पूरी संख्या को शामिल करने के लिए मतदान डेटा जारी करने के प्रारूप को और विस्तार देने का फैसला लिया है. आयोग ने कहा है कि,"मतदान के आंकड़ों को जारी करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और फैसले से आयोग खुद को और मजबूत व जिम्मेदार महसूस करता है. इसलिए आयोग ने प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या को शामिल करने के लिए मतदान आंकड़ों को जारी करने के प्रारूप को और विस्तार देने का निर्णय लिया है."

चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के पहले पांच चरणों में 507,297,288 मतदाताओं ने मतदान किया. पहले चरण में 110,052,103, दूसरे चरण में 105,830,572, तीसरे चरण में 113,234,676, चौथे चरण में 122,469,319 और पांचवें चरण में 55,710,618 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

निर्वाचन आयोग ने दावा किया कि 19 अप्रैल को मतदान शुरू होने की तारीख से मतदान के आंकड़ों को जारी करने की पूरी प्रक्रिया सटीक, सुसंगत और कानून के अनुसार रही है.

आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, "आयोग ने सार्वजनिक डोमेन में और व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक दलों को मतदान के आंकड़ों व उसे जारी करने की प्रक्रिया और फॉर्म 17 सी के उपयोग के तरीके के बारे में बता दिया है."

पॉलिसी मेकर और कांग्रेस के पूर्व नेता सैम पित्रोदा ने चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई चरण वार मतदान प्रतिशत की लिस्ट पोस्ट की.

The real credit for this goes to the civil society for their tireless efforts to be active and vigilant in guarding our election process, integrity and democracy.

Here is link to access complete data - https://t.co/UvtINF03rb#Elections2024#GeneralEletions2024 pic.twitter.com/wB6S0ihU5X