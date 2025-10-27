चुनाव आयुक्त ने सोमवार को जिन 9 राज्यों की मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR करवाने की घोषणा की है उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं वहां के लिए SIR की अलग से घोषणा की जाएगी. पश्चिम बंगाल में असम, केरल और तमिलनाडु की तरह ही अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. बता दें कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में में SIR करवाने का लगातार विरोध किया है. उनका कहना है कि SIR करवाने के पीछे राज्य में NRC करवाने की साजिश है.

वहीं विपक्षी बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में SIR आयोजित किए जाने से यहां एक करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं.

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

पश्चिम बंगाल के सवाल पर चुनाव आयोग ने कहा कि हर संवैधानिक संस्था को अपना दायित्व निभाना होता है.

भले ही ममता बनर्जी SIR के खिलाफ विरोध जताती रही हैं पर चुनाव आयोग ने कहा कि आर्टिकल 324 (6) के तहत मतदाता सूची या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की जरूरत होगी, उन्हें डेप्युटेशन पर देने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं. इसी तरीके से इन प्रक्रियाओं के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था राज्य सरकार की संवैधानिक जरूरत है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उन्हें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकारें इसका निर्वहन करेंगी, जैसा कि वो पहले भी करती रही हैं.

चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल के साथ-साथ अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन किया जाएगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि SIR आजादी के बाद नौवीं बार किया जा रहा है. पिछली बार यह 2002-04 में हुआ था.

वोटर लिस्ट आज रात से फ्रीज

साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी जिन राज्यों में दूसरे चरण का SIR होने जा रहा है वहां आज रात से वोटर लिस्ट फ्रीज कर दिए जाएंगे.

CM ममता ने किए DM के तबादले

इस बीच चुनाव आयोग के SIR के दूसरे चरण की घोषणा से ठीक पहले ममता बनर्जी ने राज्य के कई जिलों के जिलाधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इन जिलों में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूचबिहार, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, झारग्राम और पूर्व मेदिनीपुर शामिल हैं.