5 हजार में IAS और 2200 में PCS बनने का मौका, खान सर ने छात्रों को दिया नए साल का ऑफर

Khan Sir Coaching Offer: तमाम परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले मशहूर टीचर खान सर ने नए साल पर छात्रों को ये बड़ा ऑफर दिया है, उन्होंने कहा है कि सारे बैच की फीस कम की गई है. सिर्फ पांच हजार रुपये में 18 महीने का कोर्स कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
खान सर ने दिया नए साल का ऑफर

Khan Sir Coaching Offer: खान सर का नाम तो लगभग हर छात्र ने सुना ही होगा, खान सर खासतौर पर उन छात्रों के चहेते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उनकी कोचिंग को गरीब बच्चों को कम पैसों या फिर मुफ्त में पढ़ाने को लेकर मशहूर है. अब खान सर की तरफ से छात्रों को नए साल का तोहफा दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके कोचिंग सेंटर के तमाम बैच की फीस को कम कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सभी के लिए अलग प्लान है, इसके अलावा खान सर ने छात्रों के लिए जरूरी टिप्स भी दिए. खान सर ने यूट्यूब पर ये ऐलान किया, जिसके बाद उनके कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने की होड़ मच गई. 

कितनी कम हो गई फीस?

  • खान सर ने बताया कि IAS की फीस जो पहले 10 हजार रुपये थी, उसे 5 हजार कर दिया गया है. ये 18 महीने का कोर्स है. 
  • पीसीएस के बैच के लिए फीस 2250 रुपये रखी गई है, जो हर महीने 200 रुपये से भी कम है. 
  • NEET-JEE वाले छात्रों के लिए भी नए साल का ऑफर निकाला गया है. 

बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों के लिए भी तैयारी

खान सर ने बताया कि उनकी बोर्ड परीक्षाएं देने वाले छात्रों के लिए भी खास तैयारी है. उन्होंने कहा कि बोर्ड एग्जाम पास करने वाले छात्रों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए. उनका माइंड सेट थोड़ा अलग होता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में कुछ अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं. इसीलिए ऐसे छात्रों के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत होती है. 

वेबसाइट हुई क्रैश

खान सर ने ये भी बताया कि जब से उन्होंने ये नए साल का ऑफर दिया है, उनका पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है. अलग-अलग बैच के लिए छात्र लगातार वेबसाइट पर आ रहे हैं. हालांकि ये ऑफर सिर्फ शुरुआती बैच के लिए है. यानी जो छात्र इस साल कोचिंग में एडमिशन लेंगे, उन्हें इसका फायदा मिलेगा. खान सर अपनी कोचिंग में कई अलग-अलग बैच चलाते हैं, जिसमें उनके अलावा भी कई टीचर छात्रों को पढ़ाते हैं. इसमें से एक क्लास खान सर की भी होती है. 

Khan Sir Coaching Offer, IAS Khan Sir Fees, Khan Sir New Year Offer, Khan Sir UPSC Coaching
