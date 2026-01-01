West Bengal Elections: '294 में से 214 सीटों पर जीतेगी TMC', चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी का दावा

- तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी के कम से कम 1 सीट बढ़ाने का दावा किया
- अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल विरोधी नीतियों और ग्रामीण रोजगार योजना के लिए फंड रोकने का आरोप लगाया
- बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में अनियोजित कार्यवाही और भाजपा के कारण राज्य में हुई मौतों का भी आरोप लगाया
पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी पांच साल पहले की तुलना में कम से कम एक सीट अधिक जीतेगी. टीएमसी ने 2021 में 294 सदस्यीय विधानसभा में 213 सीटों पर जीत दर्ज की थी. दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर 'बंगाल विरोधी' होने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि केंद्र ने 'सड़क परियोजनाओं और 100 दिवसीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए धन रोका है और अब मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कर गरीबों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रही है.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कारण एसआईआर प्रक्रिया 'अनियोजित' तरीके से की गई जिसकी वजह से राज्य में कई लोगों की मौत हुई.
'2021 चुनाव से कम से कम एक सीट ज्यादा जीतेगी टीएमसी'
निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के बाद 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की थी जिसमें मृत्यु, पलायन सहित विभिन्न कारणों से 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए.
डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा,'ऐसी ताकतों के खिलाफ मेरी लड़ाई आज से शुरू होती है. मेरी बात याद रखना, टीएमसी 2021 के विधानसभा चुनावों में मिली सीटों से कम से कम एक सीट अधिक जीतेगी.'
टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान बनर्जी ने जिले की एक महिला सहित तीन लोगों को मंच पर पेश किया और दावा किया कि एसआईआर की मसौदा मतदाता सूची में उन्हें मृत घोषित किया गया है. बनर्जी ने सवाल किया, 'अगर ये लोग मृत हैं तो यहां कैसे मौजूद हैं?'
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं