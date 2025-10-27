विज्ञापन
देश के 12 राज्यों और यूटी में शुरू होगा वोटर लिस्ट का SIR, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कैसे भरें फार्म

चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद मंगलवार से शुरू होगी. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि कैसे गणना फार्म को भरना है.

नई दिल्ली:

चुनाव आयोग ने सोमवार को देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू करने को घोषणा की. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन राज्यों की मतदाता सूचियों को मंगलवार से फ्रीज कर दिया जाएगा. एसआईआर का यह चरण सात फरवरी तक चलेगा. यह एसआईआर आजादी के बाद से ऐसी नौवीं कवायद है. पिछला एसआईआर 21 साल पहले 2002-04 में हुआ था. एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल करना और अयोग्य के नाम को मतदाता सूची से हटाना है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में पहले चरण के पूरा होने के बाद एसआईआर का दूसरा चरण 12 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई और इसको लेकर कोई भी अपील नहीं आई जो इस कवायद की सबसे बड़ी खूबी रही.

कैसे भरें गणना फार्म

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि गणना फार्म को कैसे भरा जाए. उन्होंने बताया कि गणना फार्म में बदलाव किया गया है. इस बार मतदाता को इससे पहले के एसआईआर की डिटेल भी भरनी होगी. उन्होंने बताया कि इससे मिलान का काम आसान हो जाएगा. 

यहां लगाना है नई और रंगीन फोटो.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि गणना फार्म में मतदाता को अपना नाम, अपना एपिक नंबर (अगर हो तो),
पिता या अभिभावक का नाम, रिश्ता भरना होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस फार्म में जिले का नाम भरते ही मिलान का काम आसान हो जाएगा. उन्होंने बताया कि अगर 2003-2004 की मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम नहीं हैं तो वह अपने माता-पिता या अभिभावक का नाम भर सकता है.  

उन्होंने कहा कि मतदाता को गणना फार्म में उस जगह पर नई और रंगीन फोटो लगानी चाहिए, जहां नया फोटो चिपकाने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि नए बनने वाले एपिक कार्ड पर वहीं नई और रंगीन फोटो आएगी.

