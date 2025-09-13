VIDEO: कर्नाटक में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान भीड़ में घुसा ट्रक, हादसे में 8 लोगों की मौत

कर्नाटक में हासन जिले के एक गांव में शुक्रवार रात एक अनियंत्रित ट्रक गणेश विसर्जन यात्रा में घुस गई. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि ये घटना गणेश चतुर्थी समारोह के अंतिम दिन रात लगभग आठ बजकर 45 मिनट पर मोसाले होसाहल्ली गांव में हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, ‘‘मृतकों में से अधिकतर युवा लड़के हैं.'' उन्होंने बताया कि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए हासन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक कथित तौर पर अरकलागुडु से आ रहा था और चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो जाने के बाद ट्रक ने कई श्रद्धालुओं को कुचल दिया.

वहीं केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, ‘‘हासन तालुका के मोसाले होसाहल्ली में गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान हुए भीषण हादसे की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ.''