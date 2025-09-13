VIDEO: कर्नाटक में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान भीड़ में घुसा ट्रक, हादसे में 8 लोगों की मौत

- कर्नाटक के हासन जिले के मोसाले होसाहल्ली गांव में अनियंत्रित ट्रक गणेश विसर्जन यात्रा में घुस गया.
- इस हादसे में आठ लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
- घायल लोगों को हासन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
कर्नाटक में हासन जिले के एक गांव में शुक्रवार रात एक अनियंत्रित ट्रक गणेश विसर्जन यात्रा में घुस गई. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि ये घटना गणेश चतुर्थी समारोह के अंतिम दिन रात लगभग आठ बजकर 45 मिनट पर मोसाले होसाहल्ली गांव में हुई.
प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, ‘‘मृतकों में से अधिकतर युवा लड़के हैं.'' उन्होंने बताया कि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए हासन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
गणेश विसर्जन के दौरान ट्रक ने लोगों को रौंदा— NDTV India (@ndtvindia) September 12, 2025
कर्नाटक के हासन में गणेश उत्सव के दौरान ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 4 की मौके पर मौत, 20 से ज्यादा घायल#Karantaka | #Accident | #LordGanesha pic.twitter.com/cZ5qMI0Dgy
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक कथित तौर पर अरकलागुडु से आ रहा था और चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो जाने के बाद ट्रक ने कई श्रद्धालुओं को कुचल दिया.
वहीं केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, ‘‘हासन तालुका के मोसाले होसाहल्ली में गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान हुए भीषण हादसे की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ.''
I am deeply shocked to hear the news of a horrific accident during the Ganapati immersion procession at Mosalehosahalli in Hassan Taluk, where several people lost their lives and more than 20 were seriously injured. It is extremely saddening that devotees lost their lives after…— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) September 12, 2025
