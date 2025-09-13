विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: कर्नाटक में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान भीड़ में घुसा ट्रक, हादसे में 8 लोगों की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक कथित तौर पर अरकलागुडु से आ रहा था और चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो जाने के बाद ट्रक ने कई श्रद्धालुओं को कुचल दिया.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: कर्नाटक में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान भीड़ में घुसा ट्रक, हादसे में 8 लोगों की मौत
  • कर्नाटक के हासन जिले के मोसाले होसाहल्ली गांव में अनियंत्रित ट्रक गणेश विसर्जन यात्रा में घुस गया.
  • इस हादसे में आठ लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
  • घायल लोगों को हासन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
हासन (कर्नाटक):

कर्नाटक में हासन जिले के एक गांव में शुक्रवार रात एक अनियंत्रित ट्रक गणेश विसर्जन यात्रा में घुस गई. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि ये घटना गणेश चतुर्थी समारोह के अंतिम दिन रात लगभग आठ बजकर 45 मिनट पर मोसाले होसाहल्ली गांव में हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, ‘‘मृतकों में से अधिकतर युवा लड़के हैं.'' उन्होंने बताया कि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए हासन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक कथित तौर पर अरकलागुडु से आ रहा था और चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो जाने के बाद ट्रक ने कई श्रद्धालुओं को कुचल दिया.

वहीं केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, ‘‘हासन तालुका के मोसाले होसाहल्ली में गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान हुए भीषण हादसे की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ.''

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ganesha Procession In Karnataka, Karnataka News, Karnataka News Latest, Truck Rams Into Ganesh Procession In Karnataka, Karnataka Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com