विज्ञापन
विशेष लिंक

TMC सांसद कीर्ति आजाद पर संसद में ई सिगरेट पीने का आरोप, BJP ने शेयर किया वीडियो

अनुराग ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था, ‘‘तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को सदन की कार्यवाही के दौरान खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया. सदन में मौजूद कई अन्य सदस्यों ने भी यह कृत्य स्पष्ट रूप से देखा.’’

Read Time: 3 mins
Share
TMC सांसद कीर्ति आजाद पर संसद में ई सिगरेट पीने का आरोप, BJP ने शेयर किया वीडियो
  • भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया था
  • अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखित शिकायत देकर कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी
  • BJP मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने कीर्ति आजाद का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने पिछले शुक्रवार को लोकसभा में सदन के अंदर सांसद के कथित तौर पर ई-सिगरेट पीने का मुद्दा उठाया था. इसको लेकर उन्होंने अध्यक्ष ओम बिरला को लिखित शिकायत भी दी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. अब बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का एक वीडियो शेयर किया है और आरोप लगाया है कि वो सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहे थे.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अमित मालवीय ने कहा, "भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा संसद के अंदर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाए गए टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद हैं. उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानून का कोई महत्व नहीं है. सोचिए, सदन में हाथ में ई-सिगरेट छिपाकर रखना कितनी गुस्ताखी है! धूम्रपान भले ही गैरकानूनी न हो, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना सरासर अस्वीकार्य है. ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस दुर्व्यवहार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए."

अनुराग ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था, ‘‘तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को सदन की कार्यवाही के दौरान खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया.'' उन्होंने यह भी कहा कि सदन में मौजूद कई सदस्यों को यह कृत्य ‘‘स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था''

बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के ‘‘पवित्र स्थान'' लोकसभा कक्ष के भीतर प्रतिबंधित पदार्थ और निषिद्ध उपकरण का ‘‘खुलेआम उपयोग'' न केवल संसदीय मर्यादा और अनुशासन का घोर उल्लंघन है, बल्कि संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सरकार और संसद ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के सभी रूपों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, इस तरह का आचरण न केवल सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि एक बेहद गलत मिसाल कायम करता है और देश के युवाओं को एक खतरनाक संदेश देता है.

Latest and Breaking News on NDTV

भाजपा सांसद ने अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘इसलिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वह नियमों और कानून के इस गंभीर उल्लंघन का तत्काल संज्ञान लें एवं सदन की उचित समिति या प्रणाली के माध्यम से घटना की जांच का निर्देश दें.''

ये भी पढ़ें: 'देशभर में ई-सिगरेट बैन है, क्या आपने सदन में अलाउड कर दी?', लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने उठाया स्मोकिंग का मुद्दा

उन्होंने बिरला से लोकसभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के अनुसार संबंधित सदस्य के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी आग्रह किया. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अध्यक्ष से अनुरोध किया, ‘‘कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, ताकि सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे.''

ओम बिरला ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर द्वारा यह मुद्दा उठाने पर कहा था कि यदि इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज की जाती है, तो वह कार्रवाई करेंगे. बता दें कि देश में कुछ साल पहले ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

ये भी पढ़ें: ई-सिगरेट मामले ने तूल पकड़ा, अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कर दी शिकायत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
TMC MP Kirti Azad Smoking E-cigarettes In Parliament, E-cigarettes In Parliament, Kirti Azad Smoking E-cigarettes, Anurag Thakur, Amit Malviya
Get App for Better Experience
Install Now