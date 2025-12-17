TMC सांसद कीर्ति आजाद पर संसद में ई सिगरेट पीने का आरोप, BJP ने शेयर किया वीडियो

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने पिछले शुक्रवार को लोकसभा में सदन के अंदर सांसद के कथित तौर पर ई-सिगरेट पीने का मुद्दा उठाया था. इसको लेकर उन्होंने अध्यक्ष ओम बिरला को लिखित शिकायत भी दी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. अब बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का एक वीडियो शेयर किया है और आरोप लगाया है कि वो सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहे थे.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अमित मालवीय ने कहा, "भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा संसद के अंदर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाए गए टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद हैं. उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानून का कोई महत्व नहीं है. सोचिए, सदन में हाथ में ई-सिगरेट छिपाकर रखना कितनी गुस्ताखी है! धूम्रपान भले ही गैरकानूनी न हो, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना सरासर अस्वीकार्य है. ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस दुर्व्यवहार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए."

The TMC MP accused by BJP MP Anurag Thakur of vaping inside Parliament is none other than Kirti Azad. For people like him, rules and laws clearly hold no meaning. Just imagine the audacity, hiding an e-cigarette in his palm while in the House!



Smoking may not be illegal, but…

अनुराग ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था, ‘‘तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को सदन की कार्यवाही के दौरान खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया.'' उन्होंने यह भी कहा कि सदन में मौजूद कई सदस्यों को यह कृत्य ‘‘स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था''

बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के ‘‘पवित्र स्थान'' लोकसभा कक्ष के भीतर प्रतिबंधित पदार्थ और निषिद्ध उपकरण का ‘‘खुलेआम उपयोग'' न केवल संसदीय मर्यादा और अनुशासन का घोर उल्लंघन है, बल्कि संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सरकार और संसद ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के सभी रूपों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, इस तरह का आचरण न केवल सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि एक बेहद गलत मिसाल कायम करता है और देश के युवाओं को एक खतरनाक संदेश देता है.

भाजपा सांसद ने अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘इसलिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वह नियमों और कानून के इस गंभीर उल्लंघन का तत्काल संज्ञान लें एवं सदन की उचित समिति या प्रणाली के माध्यम से घटना की जांच का निर्देश दें.''

उन्होंने बिरला से लोकसभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के अनुसार संबंधित सदस्य के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी आग्रह किया. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अध्यक्ष से अनुरोध किया, ‘‘कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, ताकि सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे.''

ओम बिरला ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर द्वारा यह मुद्दा उठाने पर कहा था कि यदि इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज की जाती है, तो वह कार्रवाई करेंगे. बता दें कि देश में कुछ साल पहले ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

