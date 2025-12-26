विज्ञापन
बोनट के नीचे लटकी हुई थी रॉयल एनफील्ड, 500 मीटर तक कार से निकलती रही चिंगारियां, VIDEO में देखें हुआ क्या

बेंगलुरु में क्रेटा कार ने एक रॉयल एनफील्‍ड मोटरसाइकिल को टक्‍कर मारी और उसे आधा किलोमीटर तक घसीटती हुई ले गई. इस दौरान कार के नीचे से चिंगारी निकल रही है, जिसे देख लोग दहशत में आ गए.

बोनट के नीचे लटकी हुई थी रॉयल एनफील्ड, 500 मीटर तक कार से निकलती रही चिंगारियां, VIDEO में देखें हुआ क्या
  • बेंगलुरु की सड़क पर एक कार ने रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को लगभग आधा किलोमीटर तक घसीटा।
  • कार के नीचे से चिंगारियां निकल रही थीं, जिससे आसपास के लोग घबराए और दहशत में आ गए
  • कार ने कई और वाहनों को भी टक्कर मारी, जिससे सड़क पर अफरातफरी मच गई
बेंगलुरु:

बेंगलुरु की सड़क पर 24 दिसंबर की शाम एक कार का तांडव देखने को मिला. क्रेटा कार ने एक रॉयल एनफील्‍ड मोटरसाइकिल को टक्‍कर मारी और उसे आधा किलोमीटर तक घसीटती हुई ले गई. इस दौरान कार के नीचे से चिंगारी निकली रही थी, जिसे देख लोग दहशत में आ गए. ऐसा बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर नशे में था. बाइक को 500 मीटर तक घसीटने के बाद कार ने कई और वाहनों को भी टक्‍कर मारी. लोगों ने इस नशे में घुत कार ड्राइवर को पहले जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया. 

बेंगलुरु पुलिस के अनुसार, यह घटना शाम करीब 7:15 बजे हुई, जब रोहित एस, जो सुमनहल्ली फ्लाईओवर से नागरभावी सर्कल की ओर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से जा रहे थे. स्वाथवा अपार्टमेंट के पास पीछे से बाइक में एक क्रेटा कार ने टक्कर मार दी. आरोपी श्रीनिवासा के.वी. (38), क्रेटा कार चला रहे थे, जो शराब के नशे में थे. नशे में वह तेज गति से लापरवाही से कार चला रहे थे. कार की स्‍पीड इतनी तेज थी कि बाइक से टक्कर लगने के बाद ये रुकी नहीं और बाइक को घसीटते हुए ले गई. 

बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल की स्‍पीड इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल को यह लगभग 500 मीटर तक घसीटती रही. इस दौरान कार के नीचे से चिंगारियां निकलने लगीं. ये मंजर देख लोग दशहत में आ गए. कुछ को लगा कि कार में ही तो कहीं आग नहीं लग गई है? इस पूरी घटना को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. 

बाइक को लगभग 500 मीटर तक घसीटने के बाद इस कार ने कई अन्‍य गाडि़यों को भी टक्‍कर मारी. कई लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं. बाइक सवार शख्‍स को भी गंभीर चोटें आई हैं. मोटरसाइकिल सवार को सीने, पैरों और हाथों में चोटें आईं. वह अभी अस्‍पताल में भर्ती है.

पुलिस ने बताया कि कार जब टक्‍कर लगने के बाद आखिरकार रुकी, तो लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने ड्राइवर पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 281 और 125(ए) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत अपराध संख्या 410/2025 में मामला दर्ज किया गया है. 

Bengaluru Car Accident, Car Bike Accident In Bengaluru, Drunken Driving
