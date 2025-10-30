विज्ञापन
बेंगलुरु में छोटी-सी टक्कर.. कपल ने खदेड़कर बाइक सवार को मार डाला, खौफनाक वीडियो

Bnegaluru Hit And Run: कार का साइड मिरर मामूली रूप से जब बाइक से टकराने से दोनों के बीच हल्की कहासुनी हो गई थी. जिसके बाद गुस्साए कार सवार दंपति ने बाइक का कथित तौर पर करीब 2 किमी. तक पीछा किया और फिर उनको टक्कर मारकर फरार हो गया.

बेंगलुरु में छोटी-सी टक्कर.. कपल ने खदेड़कर बाइक सवार को मार डाला, खौफनाक वीडियो
बेंगलुरु में रोड रेज का गंभीर मामला
  • बेंगलुरु में मामलू विवाद के बाद तेज रफ्तार कार दो बाइक सवारों को टक्कर मारकर फरार हो गई.
  • इस घटना में दर्शन नामक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि वरुण गंभीर रूप से घायल हुआ.
  • विवाद कार का साइड मिरर बाइक से टकराने पर शुरू हुआ था, जिसके बाद गुस्साए दंपति ने बाइक का पीछा किया.
बेंगलुरु:

कर्नाटक के बेंगलुरु से रोड रेज का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. सड़क पर रफ्तार में दौड़ रही एक कार दो बाइक सवारों को टक्कर मारकर वहां से फरार हो गई. इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई. ये खौफनाक घटना 25 अक्टूबर को पुत्तेनहल्ली में हुई. बाइक सवार दर्शन और वरुण नाम के दो शख्स इलाके से होकर गुजर रहे थे, सभी पीछे से आ रही एक कार ने उनको टक्कर मार दी. इस घटना में दर्शन नाम के एक बाइक सवार की मौत हो गई, जब वरुण नाम का दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है.

कार ने जानबूझकर मारी टक्कर या महज हादसा?

पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह जानबूझकर की गई हत्या थी या फिर महज एक हादसा था. पुलिस ने इस मामले में कार सवार पति-पत्नी मनोज कुमार और आरती शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 25 अक्टूबर की रात 11.30 बजे श्रीराम लेआउट के पास हुई.

कार का मिरर लगाने से हुई थी बहस

पूरा विवाद कार का साइड मिरर बाइक से टकराने को लेकर शुरू हुआ था. दरअसल कार का साइड मिरर मामूली रूप से जब बाइक से टकराया तो दोनों के बीच हल्की कहासुनी हो गई थी. जिसके बाद गुस्साए कार सवार दंपति ने बाइक का कथित तौर पर करीब 2 किमी. तक पीछा किया और फिर अपनी कार से उनको टक्कर मारकर फरार हो गया.

कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

कार से टक्कर लगते ही बाइक सवार जमीन पर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. दर्शन नाम के शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि सका दोस्त वरुण गंभीर रूप से घायल हुआ है. इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार बाइक सवारों को साइड में जाकर टक्कर मारती है और फिर वहां से निकल जाती है.

यू-टर्न लेकर आए और टक्कर मारकर फरार

मामले की जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, कार सवार कपल ने पहली कोशिश में बाइक सवारों को नहीं देखा. उन्होंने पहले यू-टर्न लिया और फिर उन्हें फिर से टक्कर मारी. घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गए. इतना ही नहीं बाद में वे मास्क पहनकर वापस लौटे और घटनास्थल से टूटे हुए कार के पुर्जे उठाकर फिर से भाग गए.

पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

ये मामला बेंगलुरु के जेपी नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में एक दुर्घटना के रूप में दर्ज किया गया था. फिर जांच में पता चला कि ये गुस्से में की गई हत्या थी. पुलिस ने कार सवार कपल पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है. पुट्टेनहल्ली पुलिस गुस्से में की गई इस हत्या के चौंकाने वाले मामले की जांच में जुटी हुई है. मृतक दर्शन एक गिग वर्कर था, जबकि आरोपी एक फिजिकल आर्ट्स टीचर है.

