DRI ने मुंद्रा बंदरगाह पर तस्करी वाले चीनी पटाखे किए जब्त, गिलास के पीछे छिपाए गए थे 30,000 फायरवर्क्स

DRI ने तस्करी किए गए चीनी पटाखों को उनके कवर कार्गो/माल सहित 15.11.2025 को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जब्त कर लिया है. इसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपये है.

  • राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत चीन से अवैध पटाखों के आयात का भंडाफोड़ किया है
  • मुंद्रा बंदरगाह पर एक कंटेनर से गिलास सेट के पीछे छिपाए गए तीस हजार पटाखे जब्त किए गए हैं
  • पटाखों का आयात विदेशी व्यापार नीति के तहत प्रतिबंधित है और इसके लिए वैध लाइसेंस अनिवार्य है
नई दिल्ली:

राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence) ने "ऑपरेशन फायर ट्रेल" (‘Operation Fire Trail') के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारत में चीनी मूल के पटाखों और fireworks के अवैध आयात से जुड़े एक तस्करी के प्रयास का भंडाफोड़ किया है.

वित्त मंत्रालय द्वारा 17 नवंबर को जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक, "ऑपरेशन के दौरान, डीआरआई अधिकारियों ने मुंद्रा बंदरगाह पर चीन से आ रहे एक 40 फीट लंबा कंटेनर पकड़ा, जिसके बारे में बताया गया कि उसमें "गिलास सेट" और "फूलदान" है. विस्तृत जांच में गिलास के ऊपरी हिस्से के पीछे 30,000 पटाखे/आतिशबाज़ी के टुकड़े छिपे हुए पाए गए. इससे पहले, अक्टूबर 2025 में डीआरआई ने मुंबई और तूतीकोरिन में चीनी पटाखों के अवैध आयात के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था".

विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) के ITC (HS) Classification के तहत पटाखों का आयात 'प्रतिबंधित' है. इसके लिए विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) दोनों से वैध लाइसेंस की जरूरत होती है.

ऐसे जोखिम भरे (hazardous) सामानों का अवैध आयात पब्लिक सेफ्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए बड़ा खतरा है. वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक की गयी जानकारी के मुताबिक, आयातक के पास आयात के समर्थन में कोई वैध दस्तावेज़ नहीं थे और उसने स्वीकार किया कि माल की तस्करी आर्थिक लाभ के लिए की गई है.

DRI ने तस्करी किए गए चीनी पटाखों को उनके कवर कार्गो/माल सहित 15.11.2025 को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जब्त कर लिया है. इसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपये है. इस लेन-देन के साजिशकर्ता-सह-वित्तपोषक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पिछले महीने, DRI ने “ऑपरेशन फायर ट्रेल” के तहत  न्हावा शेवा (Nhava Sheva) बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह पर करीब 10 करोड़ मूल्य के 1.30 लाख चीनी मूल के पटाखों और fireworks जब्त किए थे.

