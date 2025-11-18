विज्ञापन
पुष्पा-केजीएफ जैसे किरदार मिले तो लाठी से ठीक कर देंगे... देवरिया एसपी का बयान वायरल

मणिनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज, नोनापार में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मणिनाथ ब्रम्ह जयंती समारोह धूम धाम से मनाया गया. जयंती के 56 वे वर्ष के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन को बुलाया गया था.

देवरिया, भटनी थाना क्षेत्र के मणि नाथ इंटर कॉलेज मे बाबा मणि नाथ की जयंती पर देवरिया के पुलिस अधीक्षक को मुख्य अतिथि के रूप मे आमंत्रित किया गया था. उन्होंने अपने भाषण के दौरान पुष्पा के हीरो और केजीएफ के हीरो के बारे में कहा कि ऐसा व्यक्ति अगर पुलिस को मिल जाएं तो उन्हें डंडे से मार कर ठीक कर देंगे.

मणिनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज, नोनापार में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मणिनाथ ब्रम्ह जयंती समारोह धूम धाम से मनाया गया. जयंती के 56 वे वर्ष के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन को बुलाया गया था. दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम के अंत में उन्होंने अपने भाषण के दौरान पुष्पा फ़िल्म के हीरो झुकेगा नहीं और केजीएफ के हीरो रॉकी के बारे में अपने भाषण के दौरान उनके फिल्मों में निगेटिव चरित्र को लेकर अपनी टिप्पणी की, कहा कि आगर ऐसे चरित्र के लोग पुलिस को मिल जाते तो वो उन्हें डंडे से मार कर ठीक कर देते. उनका भाषण सुनकर वहां मौजूद लोगों ने खूब तालिया बजाई.

पुष्पा झुकेगा नहीं वो हीरो है लेकिन वैसा व्यक्ति अगर पुलिस को मिल जाए तो लाठी से मार कर उसको ठीक कर देंगे. रॉकी भाई केजीएफ में एक राखी भाई है ना. जितने भी निगेटिव करेक्टर हैं उसको हमारी मीडिया ने पॉजिटिव बना दिया है. चोर हीरो बन के घूम रहे हैं. सारे बड़े-बड़े हीरो फिल्मों में निगेटिव रोल कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि बच्चे उन्हें पसंद कर रहे हैं लड़कियां भी उन्हें पसंद कर रही हैं. हर चीज जो गुण थी उसको अवगुण बना दिया गयासिनेमा में, एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई करता है खराब चीजों से बचना चाहता है तो उसको खराब कैरेक्टर पोयेटरी करते हैं जो गुंडागर्दी करता है सड़क पर सिगरेट पिता है रोड पर गुंडागर्दी करता है उसे हीरो बना दिया गया है. ये पुरुषों और महिलाओं मे अलग छाप छोड़ रहा है सबको ये जानना पड़ेगा को ये फ़िल्म है हकीकत नहीं है. उससे बचे अपने जीवन मे अध्यात्म लाइए.

