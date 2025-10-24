विज्ञापन
दिल्ली-एनसीआर में ₹108 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी, 26 विदेशी गिरफ्तार — डीआरआई का तीन दिन चला ऑपरेशन

21 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच डीआरआई की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की. स्पेशल इनपुट के बाद ग्रेटर नोएडा में एक फार्महाउस जैसी जगह पर बनाई गई ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा गया. यह जगह ऊंची इमारतों के पास एक सुनसान इलाके में थी.

  • दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स बनाने और बेचने वाले बड़े गिरोह का राजस्व खुफिया निदेशालय ने भंडाफोड़ किया है
  • ऑपरेशन के दौरान कुल 16.27 किलो एम्फेटामीन, 7.9 किलो कोकीन, 1.8 किलो हेरोइन, 2.13 किलो गांजा जब्त किया गया है
  • गिरोह के 26 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे पूछताछ और जांच जारी है
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क पकड़ में आया है. राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा बनाने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस ऑपरेशन में 16.27 किलो एम्फेटामीन, 7.9 किलो कोकीन, 1.8 किलो हेरोइन, 2.13 किलो गांजा और करीब 115 किलो केमिकल जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब ₹108 करोड़ 81 लाख रुपये बताई जा रही है. इस पूरे ऑपरेशन में 26 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है.

तीन दिन चला ऑपरेशन

21 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच डीआरआई की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की. स्पेशल इनपुट के बाद ग्रेटर नोएडा में एक फार्महाउस जैसी जगह पर बनाई गई ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा गया. यह जगह ऊंची इमारतों के पास एक सुनसान इलाके में थी. वहां से 11.40 किलो एम्फेटामीन और 110 किलो से ज्यादा केमिकल मिले, जो नशा तैयार करने में इस्तेमाल किए जाते थे.

गुरुग्राम से गिरोह का सरगना पकड़ा गया

डीआरआई की टीम ने गिरोह के मुख्य हैंडलर को गुरुग्राम स्थित घर से गिरफ्तार किया. उसके पास से भी 1.33 किलो एम्फेटामीन बरामद हुई.

पश्चिमी दिल्ली में सबसे बड़ी बरामदगी

इसके बाद जांच के दौरान टीम को पता चला कि गिरोह ने पश्चिमी दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में नशा स्टोर करने और बेचने के लिए दूसरा ठिकाना बना रखा था. वहां छापा मारना बेहद मुश्किल था क्योंकि इलाका तंग गलियों और घनी आबादी से घिरा था. छापे के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और कार्रवाई रोकने की कोशिश की लेकिन डीआरआई की टीम ने दिल्ली पुलिस की मदद से बेहद संयम और समझदारी दिखाते हुए पूरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया.

यहां से 7.79 किलो कोकीन, 1.87 किलो हेरोइन, 3.54 किलो एम्फेटामीन, 2 किलो गांजा, 150 ग्राम मेथाक्वालोन, 4.50 किलो केमिकल और ₹37 लाख नकद बरामद हुए, जो ड्रग्स की कमाई मानी जा रही है. डीआरआई के मुताबिक यह ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में किया गया और कई एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ इसे अंजाम दिया गया. यह कार्रवाई दिखाती है कि डीआरआई किस तरह इंटेलिजेंस-आधारित जांच और ऑपरेशन के जरिए देश में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है. फिलहाल गिरफ्तार सभी विदेशी नागरिकों से पूछताछ जारी है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

