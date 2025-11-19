उदयपुर की शादी में खास मेहमान बनकर आ रहे हैं ट्रंप जूनियर, पूरा शहर हाई अलर्ट पर 

- उदयपुर में 21 और 22 नवंबर को एनआरआई बिजनेसमैन के बेटे की शादी में ट्रंप जूनियर के शामिल होने की खबरें हैं.
- ट्रंप जूनियर की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां पहले से उदयपुर में मौजूद हैं और तैयारियां जारी हैं.
- शादी समारोह पिछोला झील के बीच स्थित जग मंदिर में होगा और सिटी पैलेस के मानेक चौक पर बाकी इवेंट्स.
झीलों का शहर उदयपुर एक खास मेहमान के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है. जल्द ही शहर में न सिर्फ भारत की बड़ी हस्तियों का तांता लगता है बल्कि देश-विदेश से भी कई हस्तियां यहां पर आती हैं. आज राजस्थान का यह शहर न सिर्फ टूरिज्म के लिए खास है बल्कि यह डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी महत्वपूर्ण जगह बन चुका है. अब उदयपुर में एक ऐसी शादी होने वाली है जिसमें कई दुनियाभर की कई जानी-मानी सेलिब्रिटीज मौजूद रहेंगी. जो शख्स सबसे खास होने वाला है, वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर और वह अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर शादी में शिरकत करेंगे.
21 और 22 नवंबर को शादी
उदयपुर में 21 और 22 नवंबर को एक एनआरआई बिजनेसमैन के बेटे की शादी होनी है. अगर कुछ रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो ट्रूप जूनियर भी इस शादी के मेहमान हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि वह शुक्रवार को अपने परिवार के साथ उदयपुर पहुंचेंगे. यह एनआरआई बिजनेसमैन अमेरिका में ही रहते हैं. बताया जा रहा है कि ट्रूंप जूनियर की सुरक्षा के लिए पहले ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां उदयपुर पहुंच चुकी हैं.
एसपी ने दी खास जानकारी
उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने NDTV से बातचीत में पुष्टि की है कि ट्रंप के परिवार की भी इस शादी में शहर आने की जानकारी है और सुरक्षा की तैयारियां उसी हिसाब से चल रही हैं. शादी बॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटीज के अलावा कुछ जाने-माने राजनेता भी शामिल हो सकते हैं. सूत्रों के अनुसार शादी समारोह पिछोला झील के बीच स्थित जग मंदिर में होंगे और सिटी पैलेस के मानेक चौक पर बाकी कार्यक्रम होंगे. सूत्रों के अनुसार, ट्रंप जूनियर एयरपोर्ट से स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ पिछोला झील तक जाएंगे. इसके बाद वो यहां से लीला होटल पहुंचेंगे जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है.
लगातार मशहूर होता उदयपुर
दो दिनों तक चलने वाले इस शादी समारोह के दौरान, उदयपुर हाई अलर्ट पर रहेगा. एयरपोर्ट से लेकर लेक पिछोला तक के रास्ते पर स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे. साथ ही कई चार्टर्ड प्लेन के भी एयरपोर्ट पर लैड करने की उम्मीदें हैं. इसे देखते हुए, पूरे उदयपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. गौरतलब है कि उदयपुर में कई हाई-प्रोफाइल शादियां हो चुकी हैं. साल 2004 में, अभिनेत्री रवीना टंडन ने उदयपुर में शादी की, जिससे शहर की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोकप्रियता की शुरुआत हुई.
बाद में, मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन भी यहां हुआ. इसके बाद से उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज और बढ़ गया. तब से, अभिनेता नील नितिन मुकेश, आमिर खान की बेटी इरा, सनी देओल की भतीजी निकिता और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या सहित कई मशहूर हस्तियों ने अपनी शादियों के लिए उदयपुर को चुना है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं