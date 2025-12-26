विज्ञापन
उदयपुर में आईटी कंपनी में मैनेजर के साथ हुई रेप ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. पीड़ित के साथ हुई इस दरिंदगी का खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता ने अपनी ही कार का डैशकैम चेक किया.

उदयपुर गैंगरेप केस: कार डैशकैम में रिकॉर्ड हुई CEO की करतूत, पता चला महिला मैनेजर के साथ 3 घंटे में क्या हुआ?
  • उदयपुर की एक आईटी कंपनी में मैनेजर के साथ 20 दिसंबर की रात सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी
  • पीड़िता की कार के डैशकैम ने पूरी वारदात और आरोपियों की बातचीत को रिकॉर्ड कर पुलिस को सबूत दिए
  • पीड़िता की मेडिकल जांच में गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जो सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि करते हैं
उदयपुर में आईटी कंपनी में मैनेजर के साथ हुई रेप ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. पीड़ित के साथ हुई इस दरिंदगी का खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता ने अपनी ही कार का डैशकैम चेक किया. घटना 20 दिसंबर की रात की है. शोभागपुरा स्थित एक होटल में GKM IT कंपनी के सीईओ जितेश प्रकाश सिसोदिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी. पार्टी में देर रात तक शराब और डांस चला. पीड़ित (HR) की तबीयत बिगड़ने पर कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति ने उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया.

घर छोड़ने के बहाने जाल में फंसाया

रात करीब 1:15 बजे पीड़िता को उसकी ही कार में बैठाया गया. कार महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति गौरव सिरोही चला रहा था, जबकि सीईओ जितेश पीछे बैठा था. रास्ते में सिगरेट पीने के बाद पीड़ित महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने करीब पौने चार घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की.

डैशकैम में कैद हुई पूरी घटना

अगली सुबह जब महिला को होश आया, तो उसे अपने शरीर पर जख्म मिले और उसके कुछ कपड़े और आभूषण गायब थे. शक होने पर उसने अपनी कार के डैशकैम का ऑडियो और वीडियो चेक किया. डैशकैम में आरोपियों की पूरी घिनौनी करतूत कैद हो गई थी. इसमें न केवल वारदात के विजुअल्स थे, बल्कि आरोपियों की बातचीत भी रिकॉर्ड हुई थी, जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत साबित हुई.

पुलिस ने की कार्रवाई

पीड़िता की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस ने कंपनी के सीईओ जितेश प्रकाश सिसोदिया, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति गौरव सिरोही को गिरफ्तार कर लिया है. मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जो सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि करते हैं. एसपी योगेश गोयल के अनुसार, आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके.

कौन है आरोपी ?

आरोपी जितेश सिसोदिया उदयपुर के पॉश इलाके 'स्काई मरिना' अपार्टमेंट में रहता है और एक बड़ी आईटी कंपनी का संचालन करता है.

