डीके शिवकुमार 200% बनेंगे सीएम... कर्नाटक सीएम विवाद में समर्थक विधायक का बड़ा बयान

कर्नाटक में नेतृत्‍व को लेकर कांग्रेस बंटी नजर आ रही है और इसे लेकर पार्टी में घमासान मचा है. मुख्‍यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्‍यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थकों के बीच बयानबाजी अपने चरम पर है. साथ ही डीके शिवकुमार समर्थक कई विधायकों ने हाल ही में दिल्‍ली में डेरा डाला. हालांकि अब दिल्‍ली से लौटे उनके एक समर्थक विधायक ने बड़ा बयान देते हुए अच्‍छी खबर मिलने का दावा किया और कहा कि डीके शिवकुमार 200 फीसदी मुख्‍यमंत्री बनेंगे.

डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक इकबाल खान दिल्‍ली से कर्नाटक लौटे हैं. उन्‍होंने कहा, "अच्‍छी खबर मिलेगी. मैंने हमेशा कहा है कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे. मुझे 200% विश्वास है कि वे बनेंगे. यह अभी होगा. आलाकमान फैसला करेगा. यह किसी के द्वारा मुझे संदेश देने की बात नहीं है. जैसा कि डीके शिवकुमार ने कहा कि इस पर 4-5 लोगों के बीच चर्चा हुई थी और वे मिलकर फैसला लेंगे."

आलाकमान से असमंजस दूर करने का अनुरोध

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर पार्टी नेताओं से मिलने नई दिल्ली गए कर्नाटक कांग्रेस के कुछ विधायकों ने मंगलवार को कहा कि नेतृत्व इस मामले पर फैसला लेगा. वहीं कुछ विधायकों ने आलाकमान से मुख्यमंत्री के मुद्दे पर जल्द से जल्द असमंजस दूर करने का अनुरोध किया है, वहीं अन्य ने कहा कि वे प्रस्तावित कैबिनेट फेरबदल में युवाओं या नए चेहरों को मौका देने की मांग कर रहे हैं.

राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर शक्ति संघर्ष तेज हो गया है. 20 नवंबर को कांग्रेस सरकार के अपने पांच वर्षीय कार्यकाल के ढाई साल पूरा होने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है, क्योंकि 2023 में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच कथित ‘‘सत्ता साझेदारी'' समझौते का दावा किया जा रहा है.

सिद्धारमैया बोले- पांच साल सीएम बने रहेंगे

सिद्धरमैया ने हाल ही में कहा था कि वह पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे और भविष्य में राज्य का बजट पेश करना जारी रखेंगे.

शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करना चाहते है, क्योंकि यह पार्टी में चार-पांच लोगों के बीच एक ‘‘गुप्त समझौता'' है और उन्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा है.

पार्टी सूत्रों ने बताया कि शिवकुमार समर्थक छह विधायकों का एक समूह रविवार रात आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचा था और कुछ और विधायकों के जाने की उम्मीद है. पिछले हफ्ते करीब 10 विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी मुलाकात की थी.

मौजूदा स्थिति कांग्रेस के लिए नुकसानदेह: बालकृष्‍ण

मगदी से विधायक एचसी बालकृष्ण ने कहा कि अगले मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान पर निर्भर है, लेकिन उन्होंने उनसे मौजूदा भ्रम को दूर करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, 'हम भ्रम दूर करने के लिए आलाकमान से बात करने गए थे क्योंकि अंतिम फैसला जरूरी है. कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है. मौजूदा स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह है. आलाकमान को हस्तक्षेप करके इस मामले को सुलझाना चाहिए.'

उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं और इस विषय पर नेतृत्व के साथ चर्चा हुई भी या नहीं.

मद्दुर से विधायक के एम उदय ने कहा कि विधायकों ने आलाकमान से मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान नए चेहरों और युवाओं को मौका देने का अनुरोध किया है और उन्हें संकेत मिले हैं कि इस पर विचार किया जाएगा.

