Dharmendra Death News Live Updates: IANS के मुताबिक, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है. वह 12 नवंबर को ही अस्पताल से घर लौटे थे. धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. लेकिन 12 नवंबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. उसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था. धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था. 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और वह हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड रखते हैं. धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया और 1960 के दशक में पॉपुलर हो गए. उनका आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बहार के ने उन्हें इस दशक में रातोंरात पॉपुलैरिटी दिलाई. वहीं उन्हें हीमैन का दर्जा दिया गया, जो आज भी कायम है. उनकी फिल्में शोले से लेकर यमला पगला दीवाना तक सभी फिल्में फैंस की फेवरेट रही हैं. धर्मेंद्र ने शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश और ड्रीम गर्ल जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं. हाल ही में वो शाहिद कपूर-कृति सेनन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. अब वो जल्द ही अगस्त्य नंदा की फिल्म “इक्कीस” में दिखेंगे, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें धर्मेंद्र को शानदार अंदाज देखने को मिला.
धर्मेंद्र डेथ न्यूज लाइव अपडेट्स | Dharmendra Death News Live Updates
Dharmendra News Live: शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान पहुंचीं
Dharmendra News Live: संजय दत्त पहुंचे श्मशान घाट
Dharmendra Last Rites Live: धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे सलीम खान
Dharmendra Last Rites Live: ईशा देओल नम आंखों के साथ पहुंचीं श्मशान घाट
Dharmendra Death Live: धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचीं हेमा मालिनी
Dharmendra Death Live: मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन
#WATCH | Maharashtra: Actors Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan arrive at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement on veteran actor Dharmendra's health is awaited. pic.twitter.com/JIXuoWvq5L— ANI (@ANI) November 24, 2025
Dharmendra News Live Updates: आमिर खान आए नजर
Dharmendra News Live Updates: ईशा देओल का वीडियो आया सामने
Dharmendra Health News Update: धर्मेंद्र के घर से निकली एम्बुलेंस
#WATCH | Maharashtra: An ambulance leaves from the residence of veteran actor Dharmendra in Mumbai. An official statement on his health is awaited. pic.twitter.com/9lBSuGbZs9— ANI (@ANI) November 24, 2025