India cricketer Smriti Mandhana Wedding Postponed LIVE Updates: स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास के बीमार पड़ने के कारण भारतीय महिला टीम की इस दिग्गज क्रिकेटर और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. मंधाना और पलाश की शादी रविवार (23 नवंबर) को होनी थी. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी सांगली में रविवार शाम 4 बजे होने वाली थी. शादी सांगली के समडोली रोड पर मंधाना फार्म हाउस में होने वाली थी. शादी के लिए मंधाना परिवार लंबे समय से तैयारियों में जुटा हुआ था. कई दिन से शादी की रस्में चल रही थीं. महिला क्रिकेट टीम की अधिकांश क्रिकेटर सांगली में मौजूद थीं. स्मृति मंधाना की संगीत सेरेमनी भी हो गई थी. लेकिन उसके बाद शादी स्थगित हो गई और अब सोशल मीडिया पर पर कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं. सोशल मीडिया पर चीटिंग की बातें भी आ रही हैं. लेकिन दोनों ही परिवारों की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है. NDTV से खास बात करते हुए शादी में मौजूद रहे स्मृति मंधाना के पैनेजर और बेसलाइन के CEO तुहिन मिश्रा ने बताया था कि 'उन्हें शादी के फंक्शन के दौरान पलपिटेशन हुआ. शुरुआत में लगा कि गैस की शिकायत हो सकती है. फिर हम फ़ौरन अस्पताल चले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर दिया.' जानें स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की जिंदगी में क्या चल रहा है...

