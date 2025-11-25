India cricketer Smriti Mandhana Wedding Postponed LIVE Updates: स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास के बीमार पड़ने के कारण भारतीय महिला टीम की इस दिग्गज क्रिकेटर और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. मंधाना और पलाश की शादी रविवार (23 नवंबर) को होनी थी. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी सांगली में रविवार शाम 4 बजे होने वाली थी. शादी सांगली के समडोली रोड पर मंधाना फार्म हाउस में होने वाली थी. शादी के लिए मंधाना परिवार लंबे समय से तैयारियों में जुटा हुआ था. कई दिन से शादी की रस्में चल रही थीं. महिला क्रिकेट टीम की अधिकांश क्रिकेटर सांगली में मौजूद थीं. स्मृति मंधाना की संगीत सेरेमनी भी हो गई थी. लेकिन उसके बाद शादी स्थगित हो गई और अब सोशल मीडिया पर पर कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं. सोशल मीडिया पर चीटिंग की बातें भी आ रही हैं. लेकिन दोनों ही परिवारों की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है. NDTV से खास बात करते हुए शादी में मौजूद रहे स्मृति मंधाना के पैनेजर और बेसलाइन के CEO तुहिन मिश्रा ने बताया था कि 'उन्हें शादी के फंक्शन के दौरान पलपिटेशन हुआ. शुरुआत में लगा कि गैस की शिकायत हो सकती है. फिर हम फ़ौरन अस्पताल चले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर दिया.' जानें स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की जिंदगी में क्या चल रहा है...
स्मृति मंधाना लाइव अपडेट्स | Smriti Mandhana LIVE Updates
Palash Muchhal Live Updates: पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन होने पर बहन पलक मुच्छल ने तोड़ी चुप्पी
इंडियन म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को स्मृति मंधाना से शादी करने वाले थे. हालांकि पलाश की बहन पलक मुच्छल ने अब कन्फर्म किया है कि उनकी शादी पोस्टपोन कर दी गई है और परिवार के लिए प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की है. सोमवार (24 नवंबर) को पलक ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक मैसेज शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'स्मृति के पिता की हेल्थ की वजह से, स्मृति और पलाश की शादी होल्ड पर रख दी गई है. हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेंसिटिव समय में परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें.'
Palash Muchhal Live Updates: पलाश मुच्छल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये पोस्ट
सोशल मीडिया पर किसी लड़की के साथ पलाश की व्हाट्सऐप चैट की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिसमें दावा किया जा रहा है कि पलाश अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की बातें करते दिख रहे हैं और चैट पर साथ में स्विमिंग सेशन प्लान करते भी नजर आ रहे हैं. हालांकि इन चैट को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है. ऑन लाइन वायरल हो रही कथित जानकारी के मुताबिक पलाश पर चीटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं.