रामनगरी अयोध्या आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनेगी. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मंगलवार, 25 नवंबर को धर्म ध्वज स्थापना समारोह आयोजित हो रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचेंगे और अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे। पूरे शहर को तोरण द्वारों और सजावट से सुसज्जित किया गया है, जिससे रामनगरी का वैभव और भव्यता देखते ही बन रही है.

चार मिनट में होगा ध्वजारोहण

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के प्रवक्ता शरद शर्मा के अनुसार, ध्वजारोहण का समय दोपहर 12:10 से 12:30 बजे के बीच तय किया गया है. मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है और उसके ऊपर 30 फीट लंबे ध्वजदंड पर केसरिया ध्वज लगाया जाएगा. यह ध्वज इलेक्ट्रिक सिस्टम से लैस है और पीएम मोदी बटन दबाकर इसे आरोहित करेंगे. ध्वज पर कोविदार वृक्ष, सूर्यवंश का प्रतीक और ‘ॐ' का चिन्ह अंकित होगा. रिहर्सल के दौरान सेना की मदद भी ली गई है.

सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम

इस कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में कानून-व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व तैयारी की गई है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा में 30 पुलिस अधीक्षक, 90 पुलिस उपाधीक्षक, 242 उपनिरीक्षक, 1060 निरीक्षक, 80 महिला उपनिरीक्षक, 3090 पुरुष हेड कांस्टेबल और 448 महिला हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं. यातायात विभाग के 800 से अधिक कर्मी भी ड्यूटी पर रहेंगे.