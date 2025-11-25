विज्ञापन
3 minutes ago

रामनगरी अयोध्या आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनेगी. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मंगलवार, 25 नवंबर को धर्म ध्वज स्थापना समारोह आयोजित हो रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचेंगे और अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे। पूरे शहर को तोरण द्वारों और सजावट से सुसज्जित किया गया है, जिससे रामनगरी का वैभव और भव्यता देखते ही बन रही है.

चार मिनट में होगा ध्वजारोहण

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के प्रवक्ता शरद शर्मा के अनुसार, ध्वजारोहण का समय दोपहर 12:10 से 12:30 बजे के बीच तय किया गया है. मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है और उसके ऊपर 30 फीट लंबे ध्वजदंड पर केसरिया ध्वज लगाया जाएगा. यह ध्वज इलेक्ट्रिक सिस्टम से लैस है और पीएम मोदी बटन दबाकर इसे आरोहित करेंगे. ध्वज पर कोविदार वृक्ष, सूर्यवंश का प्रतीक और ‘ॐ' का चिन्ह अंकित होगा. रिहर्सल के दौरान सेना की मदद भी ली गई है.

सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम

इस कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में कानून-व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व तैयारी की गई है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा में 30 पुलिस अधीक्षक, 90 पुलिस उपाधीक्षक, 242 उपनिरीक्षक, 1060 निरीक्षक, 80 महिला उपनिरीक्षक, 3090 पुरुष हेड कांस्टेबल और 448 महिला हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं. यातायात विभाग के 800 से अधिक कर्मी भी ड्यूटी पर रहेंगे.

Nov 25, 2025 07:30 (IST)
CM योगी कल ही पहुंच गए अयोध्या

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को ही अयोध्या पहुंच गए और यहां हुई तैयारियों का जायजा लिया. साथ ही जनपदीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए.

Nov 25, 2025 07:28 (IST)
सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस बल

अयोध्या में आज के कार्यक्रम के मद्देनजर भारी सुरक्षाबल तैनात हैं.

विभिन्न परीक्षेत्रों से कुल 14 एसपी

कुल 30 एएसपी

कुल 90 डीवाईएसपी

कुल 242 इंस्पेक्टर (पुरुष)

उप निरीक्षक कुल 1060

महिला उप निरीक्षक कुल 80

पुरुष हेड कांस्टेबल कुल 3090

महिला हेड कांस्टेबल कुल 448

Nov 25, 2025 07:19 (IST)
भक्तों के स्वागत को सजी अयोध्या

प्रभु राम के भक्तों के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी सजकर फिर तैयार है. 

Nov 25, 2025 07:14 (IST)
यह ध्वज भगवान राम के तेज, शौर्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक- PM मोदी

अयोध्या के धर्म ध्वजा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने X पर लिखा, 'प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा, उसकी चेतना और उसके गौरव का आधार हैं. मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि कल 25 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे अयोध्या के दिव्य-भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन-पूजन का अवसर प्राप्त होगा. इसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे श्री राम लला के पवित्र मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज के विधिवत आरोहण के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा. यह ध्वज भगवान श्री राम के तेज, शौर्य और उनके आदर्शों के साथ-साथ हमारी आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.जय श्री राम!'

Nov 25, 2025 07:09 (IST)
Nov 25, 2025 07:09 (IST)
रामलला के दर्शन के बाद ध्वजारोहण

पीएम मोदी मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले रामलला और राम दरबार के दर्शन करेंगे. इसके बाद परकोटे पर बने छह मंदिरों में पूजन करेंगे और साधु-संतों से भेंट करेंगे. इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण संपन्न होगा.

