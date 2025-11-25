Ethiopia Volcano Ash Live Updates: दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर दूर इथियोपिया में हुई एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना ने भारत के कई राज्यों में चिंता बढ़ा दी है. हायली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 10,000 साल बाद फटा है और इसके साथ उठी राख का विशाल गुबार अब भारत तक पहुंच गया है. मौसम विज्ञान सेवा इंडियामेटस्काई वेदर के अनुसार, यह राख का बादल सोमवार रात पश्चिमी भारत में दाखिल हुआ और तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है.
कौन-कौन से इलाके प्रभावित हुए?
राख का गुबार सबसे पहले गुजरात में दाखिल हुआ और रात करीब 10 बजे तक राजस्थान, उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक फैल गया. बाद में यह हिमालयी क्षेत्रों तक पहुंच गया. विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना वायु गुणवत्ता और मौसम पर असर डाल सकती है.
ज्वालामुखी विस्फोट कितना बड़ा था?
हायली गुब्बी ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान राख का गुबार 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उठा. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह बेहद दुर्लभ घटना है और इसके प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं.
राख में क्या-क्या मिला है?
रिपोर्ट के अनुसार, यह राख का गुबार 100-120 किमी/घंटा की रफ्तार से भारत की ओर बढ़ा और 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर फैल रहा है. इसमें ज्वालामुखीय राख, सल्फर डाइऑक्साइड, और कांच व चट्टान के सूक्ष्म कण शामिल हैं. ये तत्व वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं.
LIVE UPDATES:
ज्वालामुखी की राख पर आईएमडी का क्या अपडेट
इथोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठी राख का गुबार भारत तक पहुंच चुका है. जिस पर IMD ने अपडेट देते हुए बताया कि राख के बादल चीन की ओर बढ़ रहे हैं और मंगलवार शाम तक भारत से दूर हो जाएंगे.
इथोपिया ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से एयर इंडिया ने कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कीं
इथियोपिया के Hayli Gubbi ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख के गुबार के असर को देखते हुए एयर इंडिया ने एहतियाती जांच शुरू कर दी है और कई उड़ानें रद्द कर दी हैं. एयरलाइन ने बताया कि वे उन विमानों की जांच कर रहे हैं जो प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भर चुके हैं.
रद्द की गई उड़ानें इस प्रकार हैं:
24 नवंबर:
AI 106 (न्यूर्क–दिल्ली), AI 102 (न्यूयॉर्क JFK–दिल्ली), AI 2204 (दुबई–हैदराबाद), AI 2290 (दोहा–मुंबई), AI 2212 (दुबई–चेन्नई), AI 2250 (दमाम–मुंबई), AI 2284 (दोहा–दिल्ली)
25 नवंबर:
AI 2822 (चेन्नई–मुंबई), AI 2466 (हैदराबाद–दिल्ली), AI 2444/2445 (मुंबई–हैदराबाद–मुंबई), AI 2471/2472 (मुंबई–कोलकाता–मुंबई)
ज्वालामुखी राख का बादल उत्तर भारत की ओर बढ़ा
भारतीय मौसम विज्ञान एजेंसी इंडियामेटस्काई ने सोमवार देर रात अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है. इसके अनुसार, इंडोनेशिया के किसी सक्रिय ज्वालामुखी से निकला ऐश प्लम (राख का बादल) अब ओमान-अरब सागर क्षेत्र से होते हुए उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है. यह प्लम मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) गैस से भरा हुआ है, जबकि ज्वालामुखी की राख की मात्रा कम से मध्यम स्तर की है.
Ethiopia Volcano Ash Cloud Live Update: फ्लाइट्स पर पड़ रहा असर
DGCA ने ज्वालामुखी से निकलने वाली राख को लेकर एयरलाइंस और हवाई अड्डों को एक एडवाइजरी जारी की. अकासा एयर, इंडिगो और केएलएम उन एयरलाइनों में शामिल हैं, जिन्होंने सोमवार को राख के गुबार के कारण कुछ उड़ानें रद्द कर दीं. कोच्चि हवाई अड्डे से सोमवार को रवाना होने वाली दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण रद्द कर दी गई हैं.