9 minutes ago

IND vs SA 2nd Test Day 3 Match Live Score Updates: भारत आज गुवाहाटी में दूसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन अफ्रीका के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगा. यशस्वी जायसवाल सात और केएल राहुल दो रन बनाकर खेल रहे हैं. ये दोनों बल्लेबाज भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहले दो दिनों में बैटिंग के लिए अच्छी पिच थी और साउथ अफ्रीका ने इसका फायदा उठाते हुए सेनुरन मुथुसामी (109 रन) के शतक और मार्को यानसेन (93 रन) के अर्धशतक से पहली पारी में 489 रन बनाए. वहीं भारत के लिए कुलदीप यादव ने चार विकेट जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने दो दो विकेट झटके. (LIVE SCORECARD)

Nov 24, 2025 08:08 (IST)
IND vs SA 2nd Test Day 3 Match Live Updates: भारत के सामने है ये चुनौती

टीम इंडिया के सामने मैच जीतकर सीरीज बराबरी करने की चुनौती है लेकिन उम्मीद जीत को लेकर फीकी दिखा रही है. अफ्रीका के 489 रन के जवाब में भारत बेहतर बल्लेबाजी प्रदर्शन करके सीरीज बराबरी करने की कोशिश जरूर करेगा.

Nov 24, 2025 08:04 (IST)
IND vs SA 2nd Test Day 3 Match Live Updates: तीसरे दिन बढ़त पर रहेगी टीम इंडिया की नजर

नमस्ते और गुवाहाटी से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के हमारे लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का बड़ा स्कोर बनाया है और दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले भारत ने बिना कोई विकेट गवांए 9 रन बनाए हैं. 

