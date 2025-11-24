IND vs SA 2nd Test Day 3 Match Live Score Updates: भारत आज गुवाहाटी में दूसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन अफ्रीका के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगा. यशस्वी जायसवाल सात और केएल राहुल दो रन बनाकर खेल रहे हैं. ये दोनों बल्लेबाज भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहले दो दिनों में बैटिंग के लिए अच्छी पिच थी और साउथ अफ्रीका ने इसका फायदा उठाते हुए सेनुरन मुथुसामी (109 रन) के शतक और मार्को यानसेन (93 रन) के अर्धशतक से पहली पारी में 489 रन बनाए. वहीं भारत के लिए कुलदीप यादव ने चार विकेट जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने दो दो विकेट झटके. (LIVE SCORECARD)

