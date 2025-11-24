धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की वो फोटो जिसमें हेमा मालिनी भी आई थीं नजर, पहली बार दोनों पत्नियों के साथ नजर आए थे धरम पाजी

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहे. उन्होंने दो शादियां कीं पहली शादी साल 1954 में मात्र 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से और दूसरी शादी साल 1980 में 45 साल की उम्र में हेमा मालिनी से. दूसरी शादी के समय पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उस वक्त काफी विवाद भी हुआ.

आमतौर पर प्रकाश कौर और हेमा मालिनी को कभी एक साथ सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया. दोनों के बीच मुलाकात की कोई खबर भी सामने नहीं आई. लेकिन सोशल मीडिया पर एक पुरानी और बेहद रेयर तस्वीर एक बार फिर वायरल हो रही है, जिसमें धर्मेंद्र अपनी दोनों पत्नियों प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के साथ एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं.

इस ग्रुप फोटो में प्रकाश कौर और हेमा मालिनी एक-दूसरे के बगल में खड़ी हैं, दोनों ने साड़ी पहनी हुई है, जबकि धर्मेंद्र फॉर्मल सूट में साइड में खड़े दिखाई दे रहे हैं. फोटो में कुछ और लोग भी मौजूद हैं. यह तस्वीर पहली और शायद आखिरी बार है जब दोनों पत्नियां धर्मेंद्र के साथ एक साथ कैमरे के सामने आईं.

फोटो देखकर लोग हैरान हैं. कमेंट्स में एक यूजर ने लिखा, “हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का यही सच है” तो किसी ने पूछा, “ये दोनों एक साथ कैसे?” हजारों लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया है. गौरतलब है कि प्रकाश कौर से धर्मेंद्र के चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल और दो बेटियां विजेता व अजीता हैं. वहीं हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियां हैं ईशा देओल और अहाना देओल हैं.